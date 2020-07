Oblast ostaja enotna

Po rezultatih vzporednih volitev je v današnjem drugem krogu predsedniških volitev s 50,4 odstotka glasov zmagal dosedanji poljski voditelj Andrzej Duda, ki ga podpira vladajoča konservativno desničarska stranka Zakon in pravičnost, ter premagal kandidata opozicijske desnosredinske neoliberalne Državljanske platforme in varšavskega župana Rafała Trzaskowskega glasovalo odstotka poljskih volivcev.



Vloga predsednika poljske države, ki ima petletni mandat, je podobno kot v ostalih parlamentarnih demokracijah manj pomembna od vloge predsednika vlade, a ima vseeno možnost, da zavrne zakone z vetom, ki ga lahko v parlamentu ovržejo le, če zberejo tri petine glasov vseh poslancev. Takšne večine pa Zakon in pravičnost nima, zato so današnje volitve imele več kot zgolj »simboličen« pomen.



Pred 14 dnevi se je v prvem krogu pomerilo 11 kandidatov, s 43,5 odstotka glasov pa je zmagal Duda, medtem ko je Trzaskowskega podprlo 30,46 odstotka volivcev. Današnji drugi krog volitev, v katerem sta si nasproti stala leta 1972 rojena vrstnika, ki sta oba doktorja znanosti, so odrazile zlasti velik razcep v poljski družbi med konservativnim podeželjem, ki se mu je vladajoča stranka prikupila s širokogrudno socialno politiko in promoviranjem tradicionalnih krščanskih vrednot, ter bolj liberalnim in »proevropskim« meščanstvom, ki je podpiral opozicijskega in bolj »svetovljanskega« kandidata, ki tekoče govori kar šest jezikov.



Duda, ki se je rodil v tretjem največjem poljskem mestu Kraków, je med predvolilno kampanjo obljubljal, da se bo zavzemal za družine in otroke, ne pa za urbane »elite«, veliko prahu doma in po svetu pa je dvignil z izjavami, da je treba poljske otroke zaščititi pred propagando »netradicionalno« spolno usmerjenih, ki da je nevarnejša od nekdanjega boljševizma, kar je njegove kritike spomnilo na zakone, ki so jih proti takšni dejavnosti uvedle na Poljskem ne pretirano priljubljene ruske oblasti. Njegov nasprotnik Trzaskowski, ki se je rodil v Varšavi in tekoče govori šest jezikov, je lani podpisal izjavo, da se bo boril proti vsakršni diskriminaciji pripadnikov skupnosti LGBT+.