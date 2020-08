Oblast so pred eksplozijo opozorili na nevaren amonijev nitrat

Pismo predsedniku in premieru 20. julija

FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Odstop vlade ni končal protestov

FOTO: AFP

Libanonski varnostni uradniki so tamkajšnjo oblast še dva tedna pred katastrofalno eksplozijo v Bejrutu opozarjali, kakšno tveganje za uničenje mesta prinaša skladiščenje 2750 ton amonijevega nitrata v pristanišču, poroča agencija Reuters.Objavljeni podatki o posledicah uničujoče eksplozije 4. avgusta se še vedno razlikujejo. Povzročila je smrt vsaj 163 ljudi, ranjenih je več kot 6000, uničenih je tudi več kot 6000 objektov. Za obnovo mesta naj bi po ocenah potrebovali 15 milijard ameriških dolarjev.Kot poroča Reuters, so iz generalnega direktorata za državno varnost predsednikain premierao nevarnem skladiščenju opozorili 20. julija. V pismu so povzeli rezultate že januarja sprožene sodne preiskave, ki je pokazala, da bi bilo treba skladiščene kemikalije takoj zavarovati. Končne ugotovitve preiskave je v poročilu zapisal generalni tožilecRezultatov preiskave niso javno objavili. »Obstajala je nevarnost, da bi podatke v primeru kraje izkoristili teroristi,« je za Reuters izjavil neimenovani varnostni uradnik, ki je zatrdil, da so oblast pravočasno opozorili, da bi lahko eksplozija uskladiščene industrijske kemikalije uničila Bejrut.V tiskovni agenciji so sicer zapisali, da niso imeli priložnosti, da bi pismo neposredno preučili. Iz kabinetov predsednika in premiera se na njihova vprašanja niso odzvali. Diab in njegova vlada sta sicer včeraj odstopila. Ob tem je premier v televizijskem nagovoru izjavil, da je prav široko razširjena korupcija v državi sokriva za eksplozijo.Vodenje vlade je kot tehnokrat prevzel januarja letos, v prvi vrsti z nalogo, da popelje državo iz najhujše gospodarske krize od državljanske vojne med letoma 1975 in 1990. A položaj se je z epidemijo novega koronavirusa še poslabšal. Eksplozija je dokončno utrdila nezadovoljstvo ljudi. Odstop sicer ni končal protestov . Ljudje so se znova podali na ulice. Tudi včeraj so poročali o njihovih spopadih s policijo.