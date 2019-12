FOTO:Oblast začela prazniti Vučjak, a kam z migranti?

Preberite tudi:

Župan Bihaća opozoril pred zaostritvijo migrantske krize

Marjan Šarec v BiH

Delegacija slovenske vlade s premierom Marjanom Šarcem na čelu in načelnica generalštaba Alenka Ermenc sta včeraj v Sarajevu v bazi Butmir obiskala kontingent SV.



Na vprašanje, ali je Slovenija pripravljena pomagati BiH pri reševanju migrantske krize, je premier odgovoril, da takšne prošnje Slovenija še ni dobila, če pa bi jo, bi prošnjo proučili in po svojih močeh pomagali, je dodal premier.

Vsi so trdili, da se bo danes začelo izseljevanje migrantov iz migrantskega tabora Vučjak v bližini nekdanje deponije odpadkov in minskega polja na severozahodu Bosne in Hercegovine, a se tamkajšnje institucije ne morejo dogovoriti, kam z ljudmi, piše portal Oslobođenje.Skozi Vučjak je šlo že 25.000 ljudi. Lokalna oblast se pritožuje, da so pri reševanju situacije ostali sami, brez državne in brez mednarodne pomoči.Selitev ljudi na primernejšo lokacijo v nekdanjo vojašnico v bližini Sarajeva naj bi stekla danes ob 11. uri, že pred dnevi pa se je razširila vest, da so se migranti na novico o selitvi odzvali z zavračanjem hrane. Napadli so tudi nekaj policistov. Kasneje se je situacija umirila, včeraj so sprejeli obroke, danes zajtrk.Po besedahiz Rdečega križa v Bihaću so včeraj razdelili okoli 500 obrokov. Kot dodaja Oslobođenje, je tudi sam napovedal današnjo selitev, a ni vedel, kam bodo migranti odšli. Tudi v humanitarni ustanovi Merhamet so včeraj potrdili, da bo tabor Vučjak danes razformiran. Sklicevali so se na informacije oblasti. Novinarjem do premiera Unsko-sanskega kantona, ki bi informacijo lahko potrdil, sicer ni uspelo priti.V medije pa so prišle informacije, da policisti v Vučjak še vedno dovažajo nove migrante, tiste, ki so živeli med ruševinami tovarne Krajina-metal v Bihaću.Pred tem je bilo dogovorjeno, da bodo migrante iz Vučjaka selili v tabore, kot sta Bira in Miral, ali v sprejemni center v nekdanji vojašnici Blažuj pri Sarajevu. A so iz obrambnega ministrstva BiH sporočili, da Blažuj še vsaj deset dni ne bo pripravljen za njihov sprejem.Kot piše STA, bodo del migrantov sprva začasno namestili v begunsko taborišče Ušivak v kraju Hadžići blizu Sarajeva. Če bi bilo nujno, bi del migrantov lahko začasno namestili tudi v azilnem centru v Salakovcu blizu Mostarja.Po naših informacijah iz BiH je sicer danes v Vučjak dopoldne prišlo okoli sto policistov. Prisotnost policije so potrdili tudi na profilu migrationsbih na twitterju. Objavili so, da so policisti zahtevali, naj novinarji zapustijo Vučjak. Vstop vanj ni dovoljen.