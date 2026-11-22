Po izmenjavi ognja so mehiške oblasti aretirale narkobarona, ki je bil na seznamu 10 najbolj iskanih oseb ameriškega FBI-ja. Fausto Isidro »Chapo Isidro« Meza Flores je bil v Mehiki iskan zaradi obtožb o organiziranem kriminalu, medtem ko ga je FBI obtožil, da »preplavlja ZDA s fentanilom, kokainom, heroinom in drugimi smrtonosnimi drogami«. ZDA zahtevajo njegovo izročitev.

Fausto Isidro Meza Flores, znan kot El Chapo Isidro FOTO: Reuters

Narkobarona in še sedem drugih oseb so v petek v Guasaveju v zvezni državi Sinaloa pridržale mehiške posebne enote, je sporočil mehiški sekretariat za obrambo. V operaciji je bilo ubitih sedem osumljencev, prav tako pa tudi štirje pripadniki mehiške vojske, ki so bili na poti, da bi okrepili varnost v Guasaveju, je dodal sekretariat. Skupaj je bilo aretiranih osem oseb, vključno z Meza Floresovim namestnikom, ki je hkrati tudi njegov bratranec, ter njegovim svakom, ki je finančni upravitelj skupine, je pojasnil sekretariat.

Meza Flores, vodja organizacije Meza Flores, znane tudi kot kartel Guasave, naj bi bil aktiven v trgovanju z drogami že od 90. let prejšnjega stoletja, vendar se je do zdaj uspel izogibati organom pregona, saj je ohranjal relativno nizek profil, navaja BBC.

Mehika je okrepila prizadevanja za boj proti kriminalu, povezanemu z drogami, potem ko je bila pod pritiskom ameriškega predsednika Donalda Trumpa od njegove vrnitve v Belo hišo.

FOTO: Reuters

Na podlagi podatkov ameriških obveščevalnih služb o njegovi lokaciji so mehiške posebne enote »tajno in nepričakovano« vdrle na njegovo posestvo ter vzpostavile obroč, da bi mu preprečile pobeg. Vendar pa se narkokartel ni predal brez boja.

Ko je bil Meza Flores leta 2025 uvrščen na seznam najbolj iskanih oseb FBI-ja, so mu očitali »grozovite zločine«, med katerimi so bili ugrabitev, izsiljevanje in mučenje. 44-letnik naj bi med letoma 2005 in 2019 vodil proizvodnjo in distribucijo velikih količin kokaina, heroina, metamfetamina in marihuane. Meza Flores je bil prvotno pomemben član organizacije Beltrán Leyva, vendar je razkol med rivalskimi frakcijami povzročil val nasilja in ga spodbudil, da je ustanovil svoj kartel.