Oblasti s takšno opozicijo ni treba skrbeti za prihodnost

Srbija in Slovenija na politični ravni odlično sodelujeta, Ivica Dačić, predsednik srbske narodne skupščine in koalicijske Socialistične partije Srbije, je prepričan, da je sodelovanje zdaj boljše kot kadarkoli v preteklih 30 letih. Vodstvi dveh držav se odlično razumeta in tesno sodelujeta, med drugim meni prekaljeni srbski politik, ki ne skopari s kritikami na račun dvoličnega odnosa Zahoda do Srbije.



O odnosih Slovenije in Srbije veliko govori že dejstvo, da sta vladi do zdaj imeli že kar pet skupnih sej vlade, tako v Sloveniji kot v Srbiji. Ivica Dačić, predsednik srbskega parlamenta, nekdanji zunanji minister in predsednik koalicijske stranke socialistov, ima o Sloveniji, ki predseduje svetu EU, opazno bolj laskavo mnenje kot o celotni EU. Želi si, da bi ljudje lahko še več potovali iz Srbije v Slovenijo in obratno, tako zaradi posla kot zaradi oddiha ali zabave. Kot je dejal v uvodu pogovora za Delo upa, da bo epidemiološka situacija v dveh državah kmalu omogočila, da se bomo obiskovali kot smo se nekoč.