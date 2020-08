Oblasti se izogibajo odgovornosti, ljudje besnijo

Dva dni po eksploziji, ki je razdejala velik del libanonske prestolnice, so še vedno potekale reševalne akcije, število žrtev pa je naraščalo. Velika tragedija ljudi in mesta pa se je hitro umikala v senco političnega obračunavanja.Oblasti, ki so ves čas vedele, da je gigantska tempirana bomba umetnih gnojil – šest let! – v pristaniških skladiščih, iščejo krivce med uradniki in pristaniškimi uslužbenci, ki so se znašli v hišnem zaporu – tisti, ki še imajo streho nad glavo. Toda odgovornost bo prej ali slej potrkala tudi na vrata tistih, ki so bili do torka pozno popoldne nedotakljivi.»Dol z režimom« in ...