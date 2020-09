Oblasti so zaprle begunski center v Bihaću

Begunsko taborišče Miral v Veliki Kladuši. FOTO: Matej Družnik/Delo

Begunsko taborišče Miral v Veliki Kladuši. FOTO: Matej Družnik/Delo

Policija Bosne in Hercegovine je danes zaprla begunski center Bira v središču Bihaća . Večino beguncev so premestili v center v kraju Lipa, ki je od Bihaća oddaljen približno 20 kilometrov. Oblasti Unsko-sanskega kantona so sporočile, da je premestitev potekala brez težav. Nekateri so se odpravili proti meji s Hrvaško.»Od nocoj v sprejemnem centru Bira ni nobenega begunca več,« je sporočil notranji minister Unsko-sanskega kantona. Pojasnil je, da je premestitev minila brez težav, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.Okoli 80 mladoletnikov so iz centra v Bihaću premestili v novi center v naselju Borići, več sto odraslih pa v center v kraju Lipa. Nekateri so pot nadaljevali proti meji s Hrvaško, nekateri pa so odšli v Sarajevo.Odločitev o zaprtju Bire, v kateri je v zadnjih dveh letih ves čas živelo nekaj več kot 1000 beguncev, je v začetku tedna sprejela kantonalna vlada. Zdaj načrtujejo še zaprtje migrantskega centra Miral v Veliki Kladuši.V državi je trenutno več kot 7000 nezakonitih migrantov. Predsedujoči svetu ministrov BiHje danes opozoril, da tega problema ne bo lahko rešiti, predvsem dokler v državi ne sprejmejo enotne politike. »Brez enotnega stališča bo problem beguncev v BiH vse večji,« je poudaril.