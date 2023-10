Oblegana Gaza postaja pokopališče

V nadaljevanju preberite:

Izraelske oborožene sile so v pripravah na naslednjo fazo vojne v noči na četrtek s tanki in pehoto vdrle na območje Gaze. V operaciji, po kateri se je vojska vrinila na izraelsko ozemlje, so enote napadle »številne teroristične celice, infrastrukturo in izstrelišča protitankovskih raket«. Število civilnih žrtev silovitega, skoraj tritedenskega bombardiranja palestinske enklave še naprej strmo narašča, za opisovanje tamkajšnjih nevzdržnih razmer zmanjkuje pridevnikov.