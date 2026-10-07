Tri leta po napadu Hamasa so tragični dogodki osrednja tema izraelskih volitev

Hamasovemu napadu na južni Izrael, v katerem je bilo ubitih 1195 Izraelcev, je sledil izraelski genocid, ki še zdaleč ni končan. V izraelskih napadih na območju Gaze je bilo v treh letih ubitih več kot 75.000 Palestincev, med njimi več kot tretjina otrok, groza je zajela tudi okupirani Zahodni breg. Izrael v regiji hkrati vodi več vojn in nekaznovano izvaja svoj dolgo načrtovan kolonialno-mesijanski projekt.

Tri leta po Hamasovem napadu, ki je pretresel izraelsko družbo, a se nikakor ni zgodil »v vakuumu«, so tragični dogodki glavna tema izraelske predvolilne kampanje pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo 27. oktobra.