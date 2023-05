Obletnica zmage nad nacizmom pod vtisom vojne v Ukrajini

V nadaljevanju preberite:

Od konca kapitulacije nacističnega nempkega režima in konca druge svetovne vojne mineva 78 let. V Berlinu bodo danes in v torek ob tej priložnosti potekale številne slovesnosti in demonstracije. A podobno kot lani je tudi letos za vznemirjenje poskrbel spor okoli tega, ali bo dovoljeno izobešanje ruskih in ukrajinskih zastav.