Obljuba, ki bo Elona Muska stala 9,5 milijarde evrov

Elon Musk je obljubil, da bo naslednje leto vsakega ameriškega otroka obdaril z delnico svojega podjetja, ni pa še pojasnil, kdo bi izpolnjeval pogoje oziroma kako bi bile delnice razdeljene, poroča Euronews.

Glede na to, da je v ZDA približno 73 milijonov otrok, bi ga ob petkovi ceni delnic obljuba stala približno 9,5 milijarde evrov.

Musk še ni pojasnil, kako namerava razdeliti delnice, vendar je namignil, da to ne bo edina tovrstna zaveza, temveč prva v nizu podobnih dejanj, ki naj bi jih načrtoval.

Musk je nenavadno obljubo izrekel v času pred prihajajočimi »vmesnimi« volitvami članov kongresa ZDA. V volilni kampanji je prav on sicer tudi največji znani donator. Svoje bogastvo namenja zmagi republikancev, ki jih vodi predsednik ZDA Donald Trump.

Musk je tudi daleč najbogatejši zemljan in zaenkrat edini bilijonar na svetu.

Obljubo o delitvi delnic je sporočil potem, ko je podjetje za umetno inteligenco Anthropic na družbenih omrežjih objavilo, da bo pet odstotkov svojih delnic namenilo novemu skladu za javno korist.

Ponudbi Muska in Anthropica prihajata v času, ko se podjetja za umetno inteligenco soočajo z ostrimi kritikami zaradi varnosti svojih izdelkov, javnost skrbi tudi hitri razvoj UI.