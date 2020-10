FOTO:Oboleli Trump v predsedniški limuzini pozdravljal privržence

Prva dama slovenskega rodu Melania Trump okreva v Beli hiši. Foto Mandel Ngan Afp

Predsednikov zdravnik Sean Conley je povzročil precej zmede o poteku bolezni. Foto Brendan Smialowski Afp

Širjenje virusa

Več udeležencev slovesnosti ob imenovanju sodnice Amy Coney Barrett v Beli hiši je okuženih z novim koronavirusom. Foto Olivier Douliery Afp

Washington – Za covidom 18 oboleli ameriški predsednikje privržence, ki demonstrirajo zanj pred vojaško bolnišnico Walterja Reeda, presenetil z vožnjo v svoji limuzini. Iz »zverine«, kot radi imenujejo črni oklepni Cadillac, je v nedeljo popoldne po vzhodnoameriškem času mahal navdušenim zbranim.Trump je nosil zaščitno masko in vsaj en sopotnik še več zaščitne opreme, manj zavarovani pa so bili njegovi varnostniki in mnogi Američani so spet ogorčeni. »Zverina« ni zavarovana le proti strelom, ampak tudi proti kemičnemu napadu in zato po zaprtju vrat nepredušna tudi za izhod morebitnih virusov, in vsaj en zdravnik bolnišnice je vožnjo javno obsodil. Kritiki opozarjajo na vrsto okuženih udeležencev slovesnosti ob imenovanjuza vrhovno sodnico ZDA in Trumpovih priprav na torkovo predsedniško debato, med katerimi sta tudi prva damater pretežki in astmatični nekdanji guverner New JerseyaZadnja javnomnenjska raziskava televizijske postaje NBC News in časopisa Wall Street Journal kaže komaj štirideset odstotno podporo vprašanih republikanskemu predsedniku, zato pa 53 odstotno njegovemu demokratskemu izzivalcu. Številni volivci Trumpu že vse od izbruha pandemije očitajo premajhno spoštovanje zdravniško priporočenega varnega obnašanja in še posebej nošnje varnostnih mask. V Beli hiši že spet nakazujejo, kako so se ta in podobne javnomnenjske raziskave zmotile leta 2016 in raje navajajo javnomnenjsko raziskavo ustanove Democracy Institute za britanski časopis Sunday Times, izvedeno po objavi okužbe. Ta Trumpu daje vodstvo 46 odstotkov proti Bidnovim 45 odstotkom, 68 odstotkov vprašanih pa je izjavilo, da bodo zaradi obolelosti za covidom 19 še raje podprli republikanskega prvaka.Letošnja ameriška predvolilna kampanja pa poteka izjemno nepričakovano in s Trumpovim obolenjem so ZDA dobile še gigantsko oktobrsko predvolilno presenečenje. Republikanski predsednik se je konec tedna v bolnišnici veselil učinkovanja najnovejših zdravil na svoje zdravje in zdravniki so včeraj zadovoljni kljub še enem petkovem padcu ravni kisika v krvi razmišljali o skorajšnjem odpustu iz bolnišnice.Covid-19 je nepredvidljiv, številnim bolnikom se stanje nenadoma poslabša in Trumpovi zdravniki podrobno opazujejo potek bolezni. Z najobetavnejšimi terapijami, kot so Regeneronov koktajl protiteles, protivirusno zdravilo remdesivir in dopolnila cinka, vitamina D in aspirina, naj bi Trumpu vsaj konec tedna kazalo dobro, zdravnik Sean Conley pa je vendarle opozoril na predsednikovo starost, težo in spol, ki povečujejo tveganje. Trump je imel pred odhodom v bolnišnico zelo visoko vročino, znižala pa se mu je tudi reven kisika v krvi, kar naj bi bilo znamenje hujšega poteka bolezni, po ponovnem nižanju ravni kisika v krvi so v bolnišnici omenjenim zdravilom dodali tudi steroide.Velik kompliment ameriški farmacevtski industriji je, da so ga vsaj doslej dovolj postavili na noge, da je javnosti posredoval nekaj tvitov in v nedeljo tudi že drugi videonagovor. Njegova bolezen pa se je že spremenila tudi v prvovrstno predvolilno vprašanje, del javnost ima občutek, da informacije zadržujejo. V Beli hiši te sume zavračajo z argumenti, da vsak dan testirajo vse v predsednikovi bližini.Sporočili pa so tudi, da je bila poleti z virusom okužena sama sodnica Barrettova, ki pa naj bi bila na testu pred imenovanjem v Beli hiši 26. septembra negativna. To zborovanje je zdaj osumljeno pospešenega širjenja virusa, med na novo okuženimi pa je tudi nekaj članov senatnega pravosodnega odbora, ki bo odločilen pri potrditvi njenega imenovanja. Republikanski predsednik tega telesanapoveduje nadaljevanje procesa potrditve konservativne sodnice na najvišje sodišče ZDA.Republikanska predvolilna kampanja je napovedala še »operacijo MAGA« s podpredsednikomin člani Trumpove družine, okrepljeno s prizadevanji, da bi pridobili tudi podporo temnopoltih, južnoameriških Američanov in ženskih programov, senatorka iz Minnesote slovenskih korenin, ki je blizu demokratske kampanje Joeja Bidna, je v nedeljskem nastopu v oddaji Foxovegaodgovorila z javnomnenjskimi raziskavami, ki nekdanjemu podpredsedniku kažejo porast priljubljenosti v odločilnih zveznih državah kot Florida in Pensilvanija.