Po štirih letih iskanja ubili očeta, ki je v divjini skrival svoje otroke

V odročni divjini Nove Zelandije se je danes zjutraj dramatično končala skoraj štiriletna saga ubežnika Toma Phillipsa, ki je vzel pravico v svoje roke in po sporu glede skrbništva izginil s svojimi tremi otroki.

Po oboroženem spopadu, ko ga policija izsledila po vlomu v kmetijsko trgovino, je Phillips umrl pod streli policije, en policist pa je bil hudo ranjen.

Njegove tri otroke, devetletno Ember, desetletnega Mavericka in dvanajstletno Jaydo, so po obsežni iskalni akciji našli žive in nepoškodovane.

V odročni divjini Nove Zelandije se je dramatično zaključila skoraj štiriletna saga ubežnika Toma Phillipsa. FOTO: Policija Nove Zelandije

Spopad v temi

Drama se je začela v zgodnjih jutranjih urah, ob približno 2.30, ko je policija prejela prijavo o vlomu v kmetijsko trgovino v majhnem kraju Piopio. Po poročanju Guardiana so policisti opazili osebi na štirikolesniku, oblečeni v kmečka oblačila in z naglavnimi svetilkami, ki sta ustrezali opisu. Sledili so jima po podeželski cesti in na križišču postavili zasedo z bodičastim trakom. Ko sta osumljenca zapeljala čez oviro, se je vozilo ustavilo.

Takrat je, kot navaja policija, eden od osumljencev, o katerem so bili prepričani, da je bil Tom Phillips, začel s puško streljati na policiste. V streljanju je bil nato ubit, en policist je, kot poroča BBC, utrpel hude poškodbe glave, ki pa po prvih informacijah niso smrtno nevarne.

Na kraju dogodka so našli enega od Phillipsovih otrok nepoškodovanega, kar je sprožilo obsežno iskalno akcijo za preostalima dvema.

Iskanje v mrazu in olajšanje

Policija je v iskanje vključila približno 50 ljudi, specialne enote in helikopterje, saj se je začela napeta tekma s časom. Temperature v regiji bi se ponoči po napovedih približale ledišču, kar je pomenilo nevarnost za otroka, ki sta bila sama v divjini.

Nekaj ur kasneje je prišla novica, ki si jo je po besedah novozelandskega premiera Christopherja Luxona želela slišati vsa država: tudi preostala otroka so našli živa in zdrava v odročnem taboru v gozdu.

Oglasila se je tudi mati otrok, znana le kot Cat. V izjavi, ki jo navaja CNN, je sporočila, da je »globoko olajšana, da se je preizkušnja za otroke končala«, a hkrati »užaloščena zaradi razpleta dogodkov«.

Novozelandski premier Christopher Luxon je dogodek označil za žalosten in popolnoma tragičen. FOTO: D. J. Mills/AFP

Dodala je, da so bili otroci skoraj štiri leta vsak dan pogrešani in da se veseli, da jih bo lahko sprejela domov z ljubeznijo in skrbjo. »Upali smo, da se bodo otroci lahko vrnili na miren in varen način za vse vpletene,« je še povedala v izjavi za RNZ.

Skrivnostni ubežnik, ki je buril duhove

Primer Toma Phillipsa je skoraj štiri leta buril duhove na Novi Zelandiji in po svetu. Phillips, izkušeni gozdar iz majhne obalne vasi Marokopa, je decembra 2021 po sporu glede skrbništva izginil s svojimi tremi otroki v nepregledni in divji pokrajini regije Waikato.

To sicer ni bil njegov prvi pobeg; že septembra 2021 je z otroki izginil za več tednov, a so se takrat vrnili. Po vrnitvi je bil obtožen potrate policijskih sredstev, a je pred sodnim postopkom znova izginil. Kljub razpisani denarni nagradi v višini 80.000 novozelandskih dolarjev (približno 46.000 evrov) ga policiji ni uspelo izslediti.

Otroci so zdaj v oskrbi pristojnih služb in jih čaka dolgotrajen proces ponovnega vključevanja v družbo. FOTO: D. J. Mills/AFP

Njegovo preživetje v divjini je postalo predmet številnih ugibanj. Po poročanju Al Džazire so ga varnostne kamere občasno ujele med vlomi v trgovine, po navedbah CNN pa je menda oropal tudi banko.

Ta dejanja so kazala na obupano iskanje zalog za preživetje. Župan okrožja Waitomo John Robertson je za britanski Guardian dejal, da je ponedeljkov razplet »najslabši možen izid« in da je skupnost, ki je upala na mirno rešitev, pretresena.

V iskanje je bilo vključenih približno 50 ljudi, specialne enote in helikopterji. FOTO: D. J. Mills/AFP

Otroci so zdaj v oskrbi pristojnih služb, čaka pa jih dolgotrajen proces ponovnega vključevanja v družbo po letih izolacije in travmatičnih izkušenj.