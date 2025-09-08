  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Po štirih letih iskanja ubili očeta, ki je v divjini skrival svoje otroke

    Odmevna iskalna akcija se je končala. Ubežnika, ki se je z otroki skrival v divjini, je policija po oboroženem spopadu ubila.
    Vlom v trgovino se je končal s smrtonosnim spopadom FOTO: D. J. Mills/AFP
    Galerija
    Vlom v trgovino se je končal s smrtonosnim spopadom FOTO: D. J. Mills/AFP
    Ž. U.
    8. 9. 2025 | 09:54
    8. 9. 2025 | 10:47
    4:33
    A+A-

    V odročni divjini Nove Zelandije se je danes zjutraj dramatično končala skoraj štiriletna saga ubežnika Toma Phillipsa, ki je vzel pravico v svoje roke in po sporu glede skrbništva izginil s svojimi tremi otroki.

    Po oboroženem spopadu, ko ga policija izsledila po vlomu v kmetijsko trgovino, je Phillips umrl pod streli policije, en policist pa je bil hudo ranjen.

    Njegove tri otroke, devetletno Ember, desetletnega Mavericka in dvanajstletno Jaydo, so po obsežni iskalni akciji našli žive in nepoškodovane.

    V odročni divjini Nove Zelandije se je dramatično zaključila skoraj štiriletna saga ubežnika Toma Phillipsa. FOTO: Policija Nove Zelandije
    V odročni divjini Nove Zelandije se je dramatično zaključila skoraj štiriletna saga ubežnika Toma Phillipsa. FOTO: Policija Nove Zelandije

    Spopad v temi

    Drama se je začela v zgodnjih jutranjih urah, ob približno 2.30, ko je policija prejela prijavo o vlomu v kmetijsko trgovino v majhnem kraju Piopio. Po poročanju Guardiana so policisti opazili osebi na štirikolesniku, oblečeni v kmečka oblačila in z naglavnimi svetilkami, ki sta ustrezali opisu. Sledili so jima po podeželski cesti in na križišču postavili zasedo z bodičastim trakom. Ko sta osumljenca zapeljala čez oviro, se je vozilo ustavilo.

    Takrat je, kot navaja policija, eden od osumljencev, o katerem so bili prepričani, da je bil Tom Phillips, začel s puško streljati na policiste. V streljanju je bil nato ubit, en policist je, kot poroča BBC, utrpel hude poškodbe glave, ki pa po prvih informacijah niso smrtno nevarne.

    Njegove tri otroke, Ember, Mavericka in Jaydo, so po obsežni iskalni akciji našli žive in nepoškodovane. FOTO: Policija Nove Zelandije
    Njegove tri otroke, Ember, Mavericka in Jaydo, so po obsežni iskalni akciji našli žive in nepoškodovane. FOTO: Policija Nove Zelandije

    Na kraju dogodka so našli enega od Phillipsovih otrok nepoškodovanega, kar je sprožilo obsežno iskalno akcijo za preostalima dvema.

    Iskanje v mrazu in olajšanje

    Policija je v iskanje vključila približno 50 ljudi, specialne enote in helikopterje, saj se je začela napeta tekma s časom. Temperature v regiji bi se ponoči po napovedih približale ledišču, kar je pomenilo nevarnost za otroka, ki sta bila sama v divjini.

    Nekaj ur kasneje je prišla novica, ki si jo je po besedah novozelandskega premiera Christopherja Luxona želela slišati vsa država: tudi preostala otroka so našli živa in zdrava v odročnem taboru v gozdu.

    image_alt
    Brutalni umor na parkirišču dobil svoj epilog

    Oglasila se je tudi mati otrok, znana le kot Cat. V izjavi, ki jo navaja CNN, je sporočila, da je »globoko olajšana, da se je preizkušnja za otroke končala«, a hkrati »užaloščena zaradi razpleta dogodkov«.

    Novozelandski premier Christopher Luxon je dogodek označil za žalosten in popolnoma tragičen. FOTO: D. J. Mills/AFP
    Novozelandski premier Christopher Luxon je dogodek označil za žalosten in popolnoma tragičen. FOTO: D. J. Mills/AFP

    Dodala je, da so bili otroci skoraj štiri leta vsak dan pogrešani in da se veseli, da jih bo lahko sprejela domov z ljubeznijo in skrbjo. »Upali smo, da se bodo otroci lahko vrnili na miren in varen način za vse vpletene,« je še povedala v izjavi za RNZ.

    Skrivnostni ubežnik, ki je buril duhove

    Primer Toma Phillipsa je skoraj štiri leta buril duhove na Novi Zelandiji in po svetu. Phillips, izkušeni gozdar iz majhne obalne vasi Marokopa, je decembra 2021 po sporu glede skrbništva izginil s svojimi tremi otroki v nepregledni in divji pokrajini regije Waikato.

    To sicer ni bil njegov prvi pobeg; že septembra 2021 je z otroki izginil za več tednov, a so se takrat vrnili. Po vrnitvi je bil obtožen potrate policijskih sredstev, a je pred sodnim postopkom znova izginil. Kljub razpisani denarni nagradi v višini 80.000 novozelandskih dolarjev (približno 46.000 evrov) ga policiji ni uspelo izslediti.

    Otroci so zdaj v oskrbi pristojnih služb in jih čaka dolgotrajen proces ponovnega vključevanja v družbo. FOTO: D. J. Mills/AFP
    Otroci so zdaj v oskrbi pristojnih služb in jih čaka dolgotrajen proces ponovnega vključevanja v družbo. FOTO: D. J. Mills/AFP

    Njegovo preživetje v divjini je postalo predmet številnih ugibanj. Po poročanju Al Džazire so ga varnostne kamere občasno ujele med vlomi v trgovine, po navedbah CNN pa je menda oropal tudi banko.

    image_alt
    Dnevi, ko se spet odloča, ali bo orožje utihnilo

    Ta dejanja so kazala na obupano iskanje zalog za preživetje. Župan okrožja Waitomo John Robertson je za britanski Guardian dejal, da je ponedeljkov razplet »najslabši možen izid« in da je skupnost, ki je upala na mirno rešitev, pretresena.

    V iskanje je bilo vključenih približno 50 ljudi, specialne enote in helikopterji. FOTO: D. J. Mills/AFP
    V iskanje je bilo vključenih približno 50 ljudi, specialne enote in helikopterji. FOTO: D. J. Mills/AFP

    Otroci so zdaj v oskrbi pristojnih služb, čaka pa jih dolgotrajen proces ponovnega vključevanja v družbo po letih izolacije in travmatičnih izkušenj.

    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Izginotje Grete Thunberg

    Gre za simptomatični odziv na dejstvo, da je Greta Thunberg odrasla – odrasla v aktivistko, ki razume, da ne gre le za okoljsko, temveč politično vprašanje.
    Pia Prezelj 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reforma

    Upokojenci dosegli spremembo usklajevanja

    Pri valorizaciji pokojnin se bosta rast plač in inflacija upoštevali v enaki meri do leta 2035.
    Barbara Hočevar 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Poroka

    Robert Golob in Tina Gaber Golob poročena, premier srečen in ponosen (FOTO)

    Premier Robert Golob in Tina Gaber sta popoldne v Vili Tartini v Strunjanu stopila v zakonski stan. Znano, kdaj bosta mladoporočenca odpotovala na medene tedne.
    6. 9. 2025 | 15:11
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Maria Riesch po lanski težki ločitvi našla srečo s 25 let starejšim Štajercem

    Nekdanja nemška smučarska zvezdnica je zaupala, da je njen novi partner najboljši možni sopotnik za njen novi življenjski začetek.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Digitalna revolucija v elegantni podobi

    Odkrijte novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA, ki je prostornejši, udobnejši, pametnejši in učinkovitejši od predhodnika.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

    Znanje, predanost in sodelovanje zaposlenih so temelj, na katerem NIL ustvarja inovacije, rast in delovno okolje, ki presega evropsko povprečje v IT-industriji.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energija: doživetje in priložnost

    Ko reka prinaša več kot elektriko ali ko hidroenergija poganja turizem

    Turistični projekti, povezani z energetsko infrastrukturo, pospešujejo delovna mesta, razvoj podjetništva in prepoznavnost občin kot trajnostnih destinacij.
    Polona Malovrh 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Kako ujeti evropski vlak podnebne nevtralnosti

    Zeleni prehod ni le nujna, ampak tudi razvojna priložnost za nova delovna mesta in tehnološke inovacije.
    Marjana Kristan Fazarinc 6. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Kompetenčni center za čipe

    Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

    Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    policijaotrocistreljanjesmrtiskalna akcijastrelski obračunbegTom Phillips

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Dan žalovanja v Milanu

    Slovo od Giorgia Armanija: za zaposlene je bil kot oče

    Na bedenju ob smrti modnega velikana se je zbralo na stotine znanih osebnosti, njegovih zaposlenih in tudi običajnih častilcev mode.
    8. 9. 2025 | 12:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (8. 9.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 8. 9. 2025 | 12:29
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    82. Beneški filmski festival

    Glas iz Gaze pretresel Benetke

    Na 82. Beneškem filmskem festivalu, ki je potekal v dneh luninega mrka, je Jim Jarmusch presenetil z Zlatim levom za intimen filmski triptih, medtem ko je Gaza z delom The Voice of Hind Rajab sprožila solze, val palestinskih zastav in rekorden aplavz. V dvoranah se je zarezala tesnoba vojne, na rdeči preprogi pa je vladal zadržan blišč – festival, kjer je empatija preglasila spektakel.
    Petra Kovič 8. 9. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Lunin mrk

    Kanec luninega mrka je bilo vendarle mogoče ujeti v Istri (FOTO)

    Pri opazovanju nebesnih pojavov, sploh pa časovno kratkotrajnih, velja nenapisano pravilo – ne čakajte, da vas obišče mrk, poiščite ga sami, pravi Rasto Snoj.
    8. 9. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Interpelacija

    Nad Maljevca zaradi dolgotrajne oskrbe; Cigler Kralj: Če ne zmore, naj gre

    »Nimamo ključnih postavk za izvajanje dolgotrajne oskrbe, imamo pa pravočasen začetek pobiranja prispevka,« je opozoril vodja poslanske skupine NSi.
    8. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    82. Beneški filmski festival

    Glas iz Gaze pretresel Benetke

    Na 82. Beneškem filmskem festivalu, ki je potekal v dneh luninega mrka, je Jim Jarmusch presenetil z Zlatim levom za intimen filmski triptih, medtem ko je Gaza z delom The Voice of Hind Rajab sprožila solze, val palestinskih zastav in rekorden aplavz. V dvoranah se je zarezala tesnoba vojne, na rdeči preprogi pa je vladal zadržan blišč – festival, kjer je empatija preglasila spektakel.
    Petra Kovič 8. 9. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Lunin mrk

    Kanec luninega mrka je bilo vendarle mogoče ujeti v Istri (FOTO)

    Pri opazovanju nebesnih pojavov, sploh pa časovno kratkotrajnih, velja nenapisano pravilo – ne čakajte, da vas obišče mrk, poiščite ga sami, pravi Rasto Snoj.
    8. 9. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Interpelacija

    Nad Maljevca zaradi dolgotrajne oskrbe; Cigler Kralj: Če ne zmore, naj gre

    »Nimamo ključnih postavk za izvajanje dolgotrajne oskrbe, imamo pa pravočasen začetek pobiranja prispevka,« je opozoril vodja poslanske skupine NSi.
    8. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Nacionalni mesec skupnega branja 2025 z Beremo skupaj

    Od 8. 9. (dan pismenosti) do 12. 10. (Teden otroka®) bo osmi Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga podpira akcija Beremo skupaj.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

    V času inflacije in negotovosti se investicijsko zlato vedno znova izkaže kot ena najzanesljivejših oblik dolgoročnega varčevanja in zaščite premoženja.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo