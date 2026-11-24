V Cartageni, enem najbolj priljubljenih turističnih mest Kolumbije, je skupina oboroženih moških po neuspelem poskusu ropa oklepnega vozila pobegnila v tamkajšnji supermarket in za talce ugrabila prisotne ljudi. Policija je na okoliških stavbah namestila ostrostrelce.

Zločinci z zakritimi obrazi so zavzeli supermarket trgovske verige Éxito, kjer so za talce zadržali 25 ljudi. Po navedbah kolumbijskega predsednika Abelarda de la Espriella so se moški v trgovino zatekli po neuspelem poskusu ropa oklepnega vozila.

Na kraj dogodka so napotili pripadnike vojske in policije, poroča britanski Guardian. Predsednik je sporočil, da je bilo sprva ugrabljenih 30 ljudi, pet starejših žensk pa so že izpustili.

Ugrabljenih je bilo 30 ljudi, pet starejših žensk so že izpustili. FOTO: Stringer/Afp

Po družbenih omrežjih so zaokrožili tudi posnetki več deset ljudi, ki bežijo iz supermarketa v četrti La Castellana. Lokalni mediji so objavili tudi posnetke ostrostrelcev na okoliških stavbah. Policija in oboroženi moški naj bi bili v napetem obračunu, podrobnosti o poteku posredovanja pa še niso znane.

Zaradi incidenta je letališče Rafael Núñez v Cartageni začasno prekinilo obratovanje. Oborožene sile so namreč v povezavi z dogodkom uporabljale eno od vzletno-pristajalnih stez, pristanke letal pa so znova dovolili približno 45 minut po incidentu.

Cartagena je ena najpomembnejših turističnih destinacij v Kolumbiji. Mesto z okoli milijon prebivalcev je znano predvsem po dobro ohranjeni arhitekturi iz 18. stoletja in kamnitem obzidju, ki so ga zgradili za obrambo pred piratskimi napadi.