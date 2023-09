Obračun s korupcijo na vrhuncu vojne

V nadaljevanju preberite:

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo zvečer razkril menjavo obrambnega ministra Oleksija Reznikova in hkrati napovedal nov način delovanja­ ukrajinskega obrambnega ministrstva. ​

Tega so v zadnjih mesecih zaznamovale številne korupcijske afere, ki so bile glavni razlog za menjavo Reznikova, h kateri so – zaradi objektivne odgovornosti položaja, čeprav ni bil neposredno vpleten v nobeno afero – za zaprtimi vrati že nekaj časa pozivale ukrajinske zahodne zaveznice.