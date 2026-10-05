Obračunavajo tudi z zaposlenimi, zaradi varnosti danes zaprtih 500 šol

Po vsej Franciji bo danes zaradi vala dijaških protestov popolnoma ali delno zaprtih od 400 do 500 srednjih šol, saj niso izpolnjeni ustrezni varnostni pogoji, sporoča francoski minister za izobraževanje Edouard Geffray. Doslej je bilo v protestih poškodovanih okoli 24 šol, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaprtje šol je po Geffrayjevih besedah predvsem varnostni ukrep pred obsežnejšimi protesti, ki so jih organizatorji napovedali za torek. Pouk naj bi nato postopoma in delno nadaljevali.

Francoski minister je v nedeljo še sporočil, da je bilo od začetka protestnega gibanja poškodovanih 24 šol, aretiranih pa več kot 5000 ljudi, od tega 85 odstotkov mladoletnikov. Opozarja tudi na obračune nad zaposlenimi v izobraževanju, saj je bilo do zdaj poškodovanih 78 šolskih delavcev.

V gibanje so se menda vključili tudi aktivisti, predvsem skrajnolevičarskih skupin, ki so se domnevno infiltrirali v dijaško gibanje, ga prevzeli in sodelovali pri nasilnih dejanjih. FOTO: Ludovic Marin/Reuters

Geffray je obenem dejal, da so se v gibanje menda vključili tudi aktivisti, predvsem skrajnolevičarskih skupin, ki so se domnevno infiltrirali v dijaško gibanje, ga prevzeli in sodelovali pri nasilnih dejanjih. Dodaja, da takšno nasilje predstavlja tveganje tako za zaposlene kot za dijake.

V odgovor na pomisleke in zahteve protestnikov je francoski premier Sebastien Lecornu v nedeljo lokalne oblasti pozval, naj prednostno zapolnijo vrzeli, ki so nastale zaradi dolgotrajnih odsotnosti in nezapolnjenih delovnih mest na šolah. Poleg tega je sklical sestanek z regionalnimi predsedniki, na katerem naj bi razpravljali o obsežni prenovi slabo vzdrževanih in pogosto propadajočih šolskih stavb po državi.

Dijaško protestno gibanje se je začelo 17. septembra na eni od pariških srednjih šol, nato pa se je razširilo po vsej Franciji. Dijaki opozarjajo predvsem na pomanjkanje učiteljev, dotrajane šolske stavbe in slabe učne pogoje ter zahtevajo konkretne ukrepe vlade.