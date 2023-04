Obračunavanje v ameriških medijih

Še teden dni ni minil, odkar je Fox Corporation s 787 milijoni dolarjev poravnala tožbo zaradi poročanja o domnevnih prevarah med štetjem glasovnic zadnjih predsedniških volitev, že iz paradne televizijske postaje medijskega mogotca Ruperta Murdocha Fox News odhaja njihov najbolj znan konservativni voditelj Tucker Carlson. Na drugi strani ameriške medijsko-politične mavrice so pri CNN odpustili voditelja Dona Lemona.

Ikona ameriškega konservativnega novinarstva Tucker Carlson je v povprečju privabljal 3,3 milijona gledalcev na oddajo in po naznanilu njegovega odhoda so delnice Fox Corporation padle za štiri odstotke. Od najbolj gledane konservativne televizijske postaje ZDA se je že prej poslovil Dan Bongino in konservativni Američani se sprašujejo, če jih bo moralo oditi še več. Cela vrsta najbolj gledanih je širila obtožbe republikanskega predsednika Donalda Trumpa o ukradenih volitvah.

Predsedenik Fox Corporation Rupert Murdoch je moral v nedavni tožbi plačati 787 milijonov dolarjev. Foto Mike Segar/Reuters

Zasebno elektronsko dopisovanje Tuckerja Carlsona med tožbo je sicer pokazalo, da ni verjel v obtožbe na račun proizvajalke strojev za štetje volilnih glasov Dominion Voting Systems, ki je tožila News Corporation, pisal je celo o »strastnem sovraštvu« do prejšnjega republikanskega predsednika. Nešteti republikanski volivci in konservativni Američani pa so vendarle enako strastno spremljali oddaje 53-letnega voditelja in drugi znani konservativni ideolog Steve Bannon je že izjavil, da zdaj ne vidi nobenega razloga za gledanje Fox News. »O moj bog!« je z angleško kratico OMG tvitnil Trumpov sin Donald mlajši.

Dolgoletni CNN-ov voditelj Don Lemon s partnerjem Timom Malonejem. Foto Tom Brenner/Reuters

Njegov oče, ki se ponovno poteguje za republikansko predsedniško kandidaturo, je na svojem omrežju TruthSocial zaenkrat komentiral samo odhod voditelja Dona Lemona iz CNN-a: »Najbolj zabit televizijec, zakaj so tako dolgo čakali?« 56-letni voditelj je v minulih mesecih res razburjal s svojimi stališči, potem ko je februarja ženske, starejše od štiridesetih let, označil za onkraj najboljših let. Obe sovoditeljici sta med pavzo odkorakali iz studia in tudi številne druge zaposlene naj bi od vodstva zahtevale izbiro med njimi in Lemonom.

V ameriškem medijskem prostoru pa vsi ne razmišljajo tako, vsaj kolumnistka časopisa New York Times Michelle Goldberg je odkrito žalovala zaradi poravnave in tudi mnogi voditelji CNN-a največjo sovražnico vidijo prav v Fox News. Uredniki časopisa Wall Street Journal, ki tudi sodi v medijski imperij Ruperta Murdocha, pa so se v primeru razsodbe proti televizijski postaji bali globokih ran za vse ameriško novinarstvo. Sodnika iz Delawara, ki je predsedoval primeru, so osumili pristranosti in če bi priziv na morebitno negativno razsodbo prišel do vrhovnega sodišča, bi to po njihovem mnenju morda spreobrnilo prelomno razsodbo New York Times proti Sullivanu iz leta 1964. Ta je za obsodbo novinarskega poročanja zahtevala dokaz zlonamernosti, konservativna vrhovna sodnika Clarence Thomas in Neil Gorsuch pa sta že naznanila željo za spremembo tega standarda.

