Zgolj ena pot predsednika evropskega sveta Charlesa Michela z zasebnim letalom na Kitajsko je stala 460.000 evrov. To je približno enako znesku, ki sta ga njegova predhodnika, Herman Van Rompuy in Donald Tusk, za poti porabila v enem letu. Jasno, v težkih časih mora Michel po svetu braniti interese EU, četudi ga v Le Mondu razglasijo za predsednika »na potovanjih, ki so draga in onesnažujejo okolje«. Za Michela je samoumevno, da si želi postaviti EU na zemljevid sveta in se na potovanjih v Afriko postaviti po robu protievropskim kampanjam, denimo za cepiva. »Naj dovolimo širjenje laži Rusije, da so sankcije povzročile lakoto v Afriki?« ga je zanimalo.