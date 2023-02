Obramba Evrope v blatu donbaških strelskih jarkov

V nadaljevanju preberite:

Takšnega nastopa v evropskem parlamentu še ni bilo. Ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v olivnozelenih hlačah in črnem puloverju z napisom United24 je že na poti do dvorane za plenarna zasedanja spremljala množica uslužbencev in gostov evropskega parlamenta, ki so ga fotografirali ali se ­rokovali z njim.

Naslednji cilj Kijeva je, da bi bila pot do začetka pristopnih pogajanj odprta že letos. Podelitev statusa kandidatke jo je sredi ruske agresije spodbudila. Tudi na vrhu EU je Zelenski pozval k hitrejšim dobavam orožja. Premier Robert Golob je ob začetku vrha povedal, da je Slovenija na prebivalca med največjimi donatoricami Ukrajini. »Naloga velikih članic je, da prispevajo svoj delež. Slovenija je svoj del dala hitro,« je dejal.