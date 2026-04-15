Obramba pred izpostavljanjem nasilju in pornografiji

V evropski komisiji s pripravo aplikacije za preverjanje starosti še krepijo pritisk na spletne platforme, da začnejo dosledno spoštovati pravila, ki veljajo v Evropski uniji. »Evropa ne bo dopustila, da platforme služijo na račun naših otrok,« je zatrdila izvršna podpredsednica evropske komisije za tehnološko suverenost Henna Virkkunen.

Nova aplikacija bo delovala z odprto kodo, zato bo dostopna tudi drugim državam po svetu. Kljub takim ambicijam je še kar nekaj negotovosti, kako bo sprejeta in uporabljana v državah na stari celini. V Bruslju sicer upajo, da bo v uporabi že do konca leta.