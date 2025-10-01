Obramba pred ruskimi droni je trčila v prvi zid

V nadaljevanju preberite:

Voditelje držav EU je na neuradnem vrhu v Københavnu na dramatičnost razmer v Evropi opozorila že gostiteljica. »Smo v najtežjem in najnevarnejšem položaju po drugi svetovni vojni,« je dejala danska premierka, socialdemokratka Mette Frederiksen. Mejnik za primerjavo ni več konec obdobja hladne vojne, ki ga je zaznamovala konfrontacija dveh blokov.

Po zadnjih incidentih je »zid za drone« postal vroča tema. Predvsem države na vzhodu si želijo hitro delovanje EU. Na drugi strani pa je več dvomov na jugu.Tudi francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu se položaj z zidom zdi bolj zapleten, kot se ga predstavlja. Premier Robert Golob se je pridružil dvomljivcem, ki jih dosedanji predlogi niso prepričali.

Kočljivo vprašanje za EU so tudi načrtovana »reparacijska posojila« Ukrajini, ki bi se financirala z uporabo zamrznjenega ruskega premoženja. Kljub širokemu soglasju, da mora Rusija plačati za škodo, povzročeno Ukrajini, je še nekaj dvomov o primernosti predloga evropske komisije. Skladno z njim bi Kijevu za financiranje obrambe postopoma izplačali 140 milijard evrov posojil.