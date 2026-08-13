Kdo je v Ukrajini »osvobodil« več ozemlja

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izjavil, da je njegovi vojski letos uspelo osvoboditi že 745 kvadratnih kilometrov ozemlja, ki so ga po začetku vojne okupirale ruske sile. Iz Moskve pa so v zadnjem času prihajale zgolj novice o tem, katero novo ukrajinsko naselje se je znašlo v ruskih rokah. Poleg dejanske še vedno besni tudi informacijska vojna, v kateri poskušajo glavno besedo prevzeti branilci, čeprav je med neodvisnimi analitiki še vedno prevladujoče mnenje, da je na sami fronti pobuda v rokah napadalcev. Iz poročil v zahodnih medijih je bilo v zadnjem času mogoče razbrati, da Ukrajini ni le uspelo zaustaviti ali vsaj omejiti prodore ruskih sil na bojiščih, ampak da je z napadi na globoko rusko zaledje celo prevzela »pobudo« v vojni, ki danes traja že 1.632. dan. Hkrati pa ...