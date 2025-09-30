Obramba zahteva presojo dokazov pred začetkom sojenja za umor Charlieja Kirka

V ameriški zvezni državi Utah se je v ponedeljek na sodišču na daljavo zglasil 22-letni Tyler Robinson, ki mu tožilstvo očita umor znanega konservativnega aktivista Charlieja Kirka.

Kot poroča tiskovna agencija Associated Press, Robinson med kratkim zaslišanjem krivde ni priznal, njegova obramba pa je zahtevala predhodno zaslišanje, na katerem bo sodnik presodil, ali obstaja dovolj dokazov za nadaljevanje sojenja.

Tožilstvo je že napovedalo, da bo za obtoženega zahtevalo smrtno kazen.

Sojenje bo po napovedih eno najbolj odmevnih v zadnjih letih, saj je umor Charlieja Kirka, tesnega zaveznika predsednika Donalda Trumpa, močno razvnel že tako polarizirano ameriško politično krajino.

Odvetniška ekipa obtoženega je zaprosila za dodaten čas za pregled dokazov. FOTO: Laura Seitz Via Reuters

»Imel sem priložnost, da ga odstranim«

Tyler Robinson, 22-letnik, ki je kratek čas obiskoval univerzo, preden se je vpisal v program za električarja, se po poročanju televizijske hiše CNN sooča z dolgim seznamom obtožb, med katerimi izstopa oteževalni umor.

Njegova odvetniška ekipa, ki jo vodi izkušena Kathryn Nester, je po navedbah časnika Newsweek sodnika zaprosila za dodaten čas za pregled obsežne dokazne dokumentacije.

Naslednje zaslišanje, na katerem se bo Robinson moral zglasiti osebno, je po poročanju CBS News razpisano za 30. oktober.

Dokazi, ki jih je tožilstvo doslej predstavilo, so po navedbah medijev prepričljivi. Kot navaja CNN, naj bi Robinson svojemu partnerju, s katerim si je delil stanovanje, pred umorom poslal sporočilo z navodilom, naj pogleda pod tipkovnico.

Obtoženi se je v ponedeljek na sodišču zglasil na daljavo. FOTO: Sodišče v Utahu Via Reuters

Tam naj bi partner našel listek z zapisom: »Imel sem priložnost, da odstranim Charlieja Kirka, in jo bom izkoristil.«

V kasnejših sporočilih naj bi Robinson po navedbah istega vira potrdil, da je streljal na Kirka, ker da ima »dovolj njegovega sovraštva«, in dodal, da je napad načrtoval več kot teden dni.

Priznanja se tu ne končajo. Robinson naj bi po pisanju časnika Washington Post dejanje priznal tudi prijateljem na spletni platformi discord in svojemu očetu, potem ko so ga starši prepoznali na posnetkih nadzornih kamer.

Kmalu zatem so ga starši v spremstvu družinskega prijatelja, upokojenega policista, pospremili na lokalno policijsko postajo, kjer se je predal.

Dedkova puška in DNK na sprožilcu

Ključni materialni dokaz, o katerem poroča CNN, je puška, ki so jo preiskovalci našli v gozdu blizu univerzitetnega kampusa, kjer se je zgodil umor.

Umor tesnega zaveznika Donalda Trumpa je močno razvnel politično krajino. FOTO: Cheney Orr/Reuters

Po navedbah sodnih dokumentov gre za puško mauser, model 98, kalibra.30-06, ki jo je Robinsonov oče identificiral kot darilo, ki ga je prejel njegov sin. Tudi Robinson naj bi v sporočilih partnerju izrazil skrb, kaj bo rekel oče, če »domov ne prinese dedkove puške«.

Forenzična analiza je po pisanju CNN potrdila, da se DNK, najden na sprožilcu, nabojih in brisači, v katero je bilo orožje zavito, ujema z Robinsonovim.

Vse to dopolnjujejo še posnetki nadzornih kamer, ki po navedbah guvernerja Utaha kažejo, kako je Robinson nekaj ur pred streljanjem prispel na univerzo in po dejanju zbežal s strehe bližnje stavbe.