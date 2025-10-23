Podjetja v BiH s polno paro izdelujejo granate vseh kalibrov

V nadaljevanju preberite:

Sinu razvpitega hrvaškega trgovca z orožjem so med včerajšnjo preiskavo sporne privatizacije proizvajalca raketnih in gospodarskih eksplozivov Vitezit v BiH odvzeli prostost. Zvonko Zubak, ki je kupil premoženje tovarne Vitezit v stečaju, je bil nedavno v središču škandala s prodajo minometnih granat Ukrajini. Obrambni minister BiH Zukan Helez je za Delo ocenil stanje obrambne industrije v državi in razmere po kapitulaciji vodje bosanskih Srbov Milorada Dodika.