Obrambnega ministra BiH skrbijo četniki v gozdovih

Ministra za obrambo Bosne in Hercegovine (BiH) Zukana Heleza je tožilstvo BiH pozvalo, naj pokaže dokaze za svoje trditve, da so v gozdovih na območju Republike Srpske v vzhodni BiH tabori, v katerih se za bojevanje urijo mladeniči in »neki ljudje iz Rusije«. Voditelji entitete Republika Srbska, ki sicer redno opozarjajo, da je BiH že dolgo zatočišče radikalnih islamistov, očitke obrambnega ministra zavračajo kot poskus podpihovanja nacionalne nestrpnosti in strahu.