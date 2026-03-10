Obrambni minister ZDA napovedal »najbolj intenziven dan napadov« na Iran

ZDA ne bodo živele v senci jedrske grožnje, je na današnji novinarski konferenci poudaril obrambni minister ZDA Pete Hegseth in novemu iranskemu vrhovnemu vodji Modžtabi Hameneju sporočil, naj si ne prizadeva pridobiti jedrsko orožje. Napovedal je tudi nove operacije proti Iranu, češ da bo danes najbolj intenziven dan napadov na islamsko republiko.

»Danes bo ponovno naš najbolj intenziven dan napadov na Iran,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na novinarski konferenci v Pentagonu povedal Hegseth. Prepričan je, da ZDA v vojni zmagujejo »z brutalno učinkovitostjo, popolno prevlado v zraku in neomajno voljo, da dosežejo predsednikove cilje«.

V luči tega je ponovil, da cilji ameriške vojaške operacije ostajajo uničenje iranskih zalog raket in njihove mornarice, obenem želijo Teheranu trajno preprečiti, da bi pridobil jedrsko orožje, navaja britanski BBC.

»Iran je osamljen in izgublja,« je dejal in dodal, da so iranske sile »sistematično oslabljene«.

Iranski režim po besedah Hegsetha hitro napreduje na poti do jedrskega orožja, a mu predsednik ZDA Donald Trump »tega ne bo dopustil«. Novemu iranskemu vrhovnemu voditelju je svetoval, da bi bilo pametno upoštevati izjave Trumpa, naj Iran ne stremi k pridobitvi jedrskega orožja.

Načelnik štaba združenih poveljstev ameriških oboroženih sil, general Dan Caine, je medtem povedal, da so ZDA z napadi drastično omejile vojaške zmogljivosti islamske republike.

»Napadi z balističnimi raketami še naprej pojenjajo, in sicer za 90 odstotkov od začetka, z enosmernimi napadalnimi droni pa so se od začetka operacije zmanjšali za 83 odstotkov,« je navedel in dodal, da ZDA napredujejo tudi pri uničevanju iranske mornarice. Od začetka vojne so namreč po njegovih navedbah zadeli več kot 50 iranskih ladij.

Na vprašanje, ali je vojska pripravljena spremljati ladje skozi Hormuško ožino, pa je Caine odgovoril, da »preučujejo različne možnosti za vzpostavitev vojaških pogojev, ki bi to omogočili«.