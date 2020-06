Obrambni zid pred kitajskimi prevzemi in dampingom

Preberite še:



Bruselj – Evropska komisija je pripravila novo strategijo za obrambo pred prevzemi v režiji tujih podjetij, ki prejemajo državne subvencije, ali njihovim izkrivljanjem konkurence na trgu. Glavna tarča obrambne strategije je Kitajska.Izvršna podpredsednica evropske komisijeje opozorila, da moramo biti pazljivi, da odprtost in tesna povezanost evropskega gospodarstva s svetom ostaneta krepost. »Zato potrebujemo prava orodja, s katerimi bomo zagotovili, da tuje subvencije ne izkrivljajo našega trga,« je povedala komisarka iz Danske.Po besedah evropskega komisarja za notranji trg, Francozabi pravila na notranjem trgu morala preprečiti, da tuje subvencije ne bi izkrivljale postopkov javnih naročil.Znotraj Unije velja strog režim pravil državnih pomoči, ki zagotavljajo pošteno konkurenco. Na drugi strani imajo subvencije držav, ki niso iz EU, čedalje večji vpliv na konkurenco na notranjem trgu, ne da bi bile pod nadzorom tega režima.Veljavna pravila o obrambi na področju trgovine zadevajo samo uvoz blaga iz tretjih držav. Na področju tujih subvencij za prevzeme, delovanja podjetij v EU ali pri prijavah za javne naročila v Bruslju opažajo »regulatorno luknjo«.Po predlogih Bruslja bi podjetja, pri katerih bi nacionalni organ ali evropska komisija ugotovila subvencije, ki izkrivljajo trg, lahko kaznovali z nadomestnimi plačili. Pri tujih prevzemih, ki bodo večji od nekega praga, bi morali prijaviti transakcijo v odobritev. Če bi bil potrjen sum izkrivljanja trga, bi se zahtevalo ukrepe.Pri prijavah na javna naročila bodo preprečevali, da bi tuji akterji z državno subvencijo ponujali cene, nižje od tržnih ali nižje od samih stroškov. Tuji prijavitelji bodo morali prijaviti subvencije in pristojno telo bo ugotavljalo, ali je natečajni postopek še pošten. V primeru ugotovljenega izkrivljanja bi bil ponudnik izključen.Posebno poglavje so kandidature tujih podjetij za projekte, ki se financirajo iz proračuna EU. Tudi pri njih naj bi ugotavljali, ali je ponudnik iz tujine, ki prejema v subvencijo, v boljšem položaju.Čeprav so se ognili konkretnemu omenjanju Kitajske, je največ negotovosti povezanih z njenim delovanjem. V Nemčiji, denimo, so že pred leti opazili velik interes za kitajski prevzem tamkajšnjih podjetij visoke tehnologije, kot je proizvajalec robotov Kuka.Tudi po pandemiji covida-19, zaradi katere bodo med recesijo številna podjetja oslabljena, bi evropska podjetja lahko postala še bolj ranljiva. »Evropsko komisijo pozivamo k pripravi ščita za ustavitev kitajske nakupovalne turneje po Evropi,« sporočajo iz parlamentarne skupine EPP.Po posvetovanjih, ki bodo trajala do septembra, naj bi Bruselj predstavil konkretne zakonodajne predloge.