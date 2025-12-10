Obrat v stališčih Zelenskega služi različnim ciljem

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v odzivu na vnovične kritike ameriškega predsednika Donalda Trumpa dopustil možnost razpisa volitev v Ukrajini v času vojnih razmer – pod pogojem, da zahodne zaveznice poskrbijo za varnost njihove izvedbe. Njegove izjave so bile odmik od dosedanjih stališč Kijeva, po vsem sodeč pa tudi manever, s katerim se je Zelenski poskušal otresti Trumpovega pritiska.

Ameriški predsednik je ta teden podvomil o legitimnosti ukrajinskega vojnega voditelja in ga pozval k izvedbi volitev. »Vojno uporabljajo kot izgovor, da ne izvedejo volitev, vendar bi po mojem mnenju ukrajinsko ljudstvo ... moralo imeti to izbiro,« je Trump dejal v pogovoru za Politico in namignil, da Ukrajina zaradi odlašanja z glasovanjem morda ni več demokratična država.

Republikančeve besede so bile izrečene v kontekstu stopnjevanja pritiska njegove administracije na Zelenskega, naj sprejme predlog mirovnega načrta, v katerem so med drugim za ukrajinsko stran sporne menjave ozemelj, katerih del je pod nadzorom Rusije. V istem pogovoru je Trump ponovno obtožil ukrajinskega predsednika, da ni prebral njegovega načrta.

Dvom s precedensom

Trumpov dvom o legitimnosti Zelenskega ni brez precedensa. Ob vrnitvi v Belo hišo ga je namreč označil za »diktatorja brez volitev«, kar je očitek, ki ga proti ukrajinskemu predsedniku uporabljajo v Kremlju, je za Delo spomnil Lucian Kim, višji analitik za Ukrajino pri mislišču Crisis Group.

Paradoks ukrajinske politike je v tem, da država potrebuje prenovo vodstva, vendar vojne razmere tako rekoč onemogočajo svobodne in poštene volitve. Lucian Kim

V odzivu na Trumpove izjave je Zelenski prvič dopustil možnost volitev v času vojne, a pod pogojem, da zahodne zaveznice poskrbijo za varnost njihove izvedbe. »Ker je to vprašanje odprl ameriški predsednik, naš partner, bom odgovoril zelo na kratko: pripravljen sem na volitve,« je dejal ukrajinski voditelj. »Poleg tega prosim ZDA, da mi, po možnosti z evropskimi kolegi, pomagajo zagotoviti varne volitve, potem jih bo Ukrajina v naslednjih šestdesetih do devetdesetih dneh pripravljena izvesti.«

V Kijevu so doslej vztrajali, da volitve pridejo v poštev le v času miru oziroma premirja. »V Ukrajini je doslej obstajalo široko soglasje, celo med najostrejšimi kritiki Zelenskega, da bi volitve med vojno naletele na nepremostljive logistične in varnostne izzive, da sploh ne omenjamo dejstva, da bi to razbilo enotnost Ukrajincev pri odvračanju zunanjega sovražnika,« je pojasnil Kim.

Obrat v dosedanjih stališčih po vsem sodeč služi različnim ciljem. Glavni poudarek za sogovornika je, da Zelenski od zaveznikov pričakuje pomoč pri izvedbi glasovanja. »V bistvu zdaj volitve pogojuje z voljo zunanjih akterjev,« je poudaril Kim. »Hkrati poskuša pokazati Trumpu, da se volitvam ne izogiba, ob tem pa sporoča lastnemu ljudstvu, da je pripravljen ponovno potrditi predsedniški mandat sredi največjega korupcijskega škandala svojega predsedovanja.« Ta je prejšnji mesec odnesel ukrajinsko ministrico za energijo in ministra za pravosodje ter po anketah sodeč tudi opazno načel javnomnenjsko podporo Zelenskega, ki je na oblasti od leta 2019.

Zelenski bi za las dobil prvi krog

Ta teden je anketa agencije Info Sapiens pokazala, da bi Zelenski dobil prvi krog predsedniških volitev, a prejel zgolj 20 odstotkov glasov. Odstotek manjšo podporo bi volivci namenili Valeriju Zalužnemu, trenutnemu ukrajinskemu veleposlaniku v Londonu in nekdanjemu poveljniku ukrajinskih oboroženih sil.

»Paradoks ukrajinske politike je v tem, da država potrebuje prenovo vodstva, vendar vojne razmere tako rekoč onemogočajo svobodne in poštene volitve. Domači nasprotniki Zelenskega si želijo volitev, vendar šele, ko bo mogoče zagotoviti minimalno raven varnosti,« je pojasnil Lucian Kim. »Ni jasno, kako bi ZDA ali drugi zavezniki lahko ustvarili takšne razmere, zaradi česar obstajajo razlogi za prepričanje, da je predlog Zelenskega bolj retoričen kot realističen.«