FOTO:Obrazi predsednikov ali obrazi belih osvajalcev?

Današnja proslava pred ameriškim dnevom neodvisnosti (4. julij) pri narodnem spomeniku Rushmore v gorovju Black Hills v Južni Dakoti je prva prireditev, odkar je leta 2009 ameriška zvezna služba za požare prepovedala ognjemete zaradi nevarnosti požarov. Prireditev, ki se je bo udeležil tudi ameriški predsednik Trump, poteka v času, ko so ZDA prepredene s protesti proti rasizmu.Številnim Američanom je gora, v katero so med letoma 1927 in 1941 vklesali obraze štirih ameriških predsednikov, znana kot »svetišče demokracije«. Za indijansko pleme oglalskih sjujev, ki so se leta 1877 morali odpovedati gorovju Black Hills, potem ko ...