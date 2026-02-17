Obrezovanje Judov sprožilo diplomatsko vojno v Belgiji

Belgijski zunanji minister Maxime Prévot je pozval Billa Whita, ameriškega veleposlanika v državi, naj preneha Belgijo obtoževati antisemitizma. White je v ponedeljek kritiziral policijsko obravnavo v Antwerpnu. V preiskavi so trije Judje, moheli, ki so opravljali obredno obrezovanje brez licence oziroma brez navzočnosti zdravnika, poroča Politico.

Ameriški veleposlanik je obtožbo označil za smešno in antisemitsko. Dodal je, da mora Belgija takoj opustiti preganjanje Judov in da mora pravno urediti, da se mohelom omogoči opravljanje njihovih verskih dolžnosti. Ministra za zdravje Franka Vandenbroucka je pozval, naj se vključi v obravnavo, in ga označil za zelo nesramnega, saj mu ob prvem srečanju ni hotel stisniti roke in se z njim fotografirati.

Prévot je na družbenih omrežjih izrazil nestrinjanje in zapisal, da je kakršnokoli namigovanje, da je Belgija antisemitska, žaljivo in napačno. Whitove izjave je označil za nesprejemljive in dodal, da Belgija karseda odločno obsoja antisemitizem. »Osebni napadi na ministra in vmešavanje v sodne postopke so kršitve diplomatskih norm,« je nadaljeval Prévot in veleposlanika povabil na sestanek.

White je v odzivu na to objavo še enkrat poudaril, da vsekakor gre za vprašanje antisemitizma in da se v sodne zadeve ni nameraval vmešavati, meni pa, da bi morali primer takoj opustiti. Znova se je znesel nad ministra za zdravje in zapisal: »Bil je zelo nesramen in precej neprijeten. Rekli so mi, da mojega odličnega predsednika ne mara.«

Belgijska zakonodaja določa, da vse medicinske postopke izvajajo zdravniki z licenco, medtem ko moheli običajno nimajo te izobrazbe. Približno 60 judovskih voditeljev je maja lani poslalo pismo predsednici evropske komisije Ursuli von der Leyen, v katerem so pozvali Evropsko unijo, naj obsodi Belgijo, potem ko je v Antwerpnu policija opravila hišno preiskavo pri več mohelih.