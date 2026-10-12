Obrisi obsežnega regionalnega konflikta

Potem ko so jemenski hutijevci v soboto z raketami napadli mednarodno letališče v Riadu ter ubili trinajst ljudi in jih več kot 300 ranili, je savdsko vojaško letalstvo nadaljevalo bombardiranje Sane in drugih jemenskih mest pod nadzorom šiitske milice. V Perzijskem zalivu se veča strah pred izbruhom obsežnega regionalnega konflikta kot neposredne in predvidljive posledice ameriško-izraelske vojne proti Iranu.

Razmere v Jemnu se iz ure v uro zaostrujejo. Jemenske vladne sile, ki jih iz zraka podpira savdsko vojaško letalstvo, na terenu pa so se jim pridružile tudi enote, ki so pred tem delovale pod patronatom »konkurenčnih« Združenih arabskih emiratov, poskušajo z ofenzivo ponovno prevzeti nadzor nad geostrateško pomembno ožino Bab al Mandab, a pri tem niso prav posebej uspešne.