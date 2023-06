Obrisi zatona pravice veta v zunanji politiki EU

V nadaljevanju preberite:

Madžarsko izsiljevanje, dolgo usklajevanje o skupnih stališčih in poziv konference o prihodnosti Evrope k skrčenju pravice veta na minimum je le nekaj okoliščin, ki so v EU pripeljale do konkret­nejših pobud za širjenje odločanja s kvalificirano večino na ­zunanjepolitičnem področju. Vodje diplomacij treh držav Beneluksa, Nemčije, Romunije, Slovenije in Španije so objavile prvi bolj razdelan poziv k takšnemu premiku.