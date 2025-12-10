Obroč okoli Venezuele se stiska, a to nikogar ne zanima

Vrsta karibskih otoških držav se je ponudila za podpornice morebitne ameriške invazije.

Mednarodne razmere so Venezueli tako nenaklonjene, da je mogoče prav vse, pa vendarle ni nujno, da se bo ob morebitnem ameriškem napadu, ameriški različici »posebne vojaške operacije«, zgodilo kaj usodnega za omajani svetovni mir. Celo Rusija in Kitajska, ki sta se zdeli zanesljivi partnerici venezuelskega chavizma, stojita na strani, veliko bolj resne in tehtne težave imata od tistih, s katerimi se ukvarja Nicolás Maduro. Od Venezuele bosta lahko izterjali dolgove tudi ob morebitni spremembi režima, ruska vojaška oprema, vključno z letali, med njimi dva bombnika, pa ni vredna toliko, da bi se zaradi tega spopadale velesile. Ameriška invazija se zdi blizu in neizogibna. Skoraj sto življenj so zahtevali spopadi na morju. Na Madurovo glavo je razpisanih 50 milijonov dolarjev nagrade. Maduro ...