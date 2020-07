FOTO:Obsedenost z očarljivim zdravnikom

New York – Ker je tudi v ZDA čedalje­ več obolelih za covidom-19, znova vzhaja zvezda vrhovnega strokovnjaka za nalezljive bolezni dr. Anthonyja ­Faucija. Stopnja smrtnosti v ZDA še naprej pada, a je zaradi povečanja hospitalizacij covid-19 spet vroča tema.Republikanski predsednik Donald Trump sredi pandemije ne daje predsedniškega vtisa in zaradi četrtine primerov okužbe po svetu ter več kot 133.000 žrtev del javnosti znova išče bolj pomirljive voditelje. Številni so se spet obrnili na predsednika državnega inštituta za alergije in nalezljive bolezni dr. Anthonyja Faucija, poleg dr. Deborah Birx največjega strokovnjaka ...