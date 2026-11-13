Obsežen izpad prizadel Microsoftovove spletne storitve in aplikacije

Uporabniki storitev microsoft 365, outlook, teams in drugih aplikacij so imeli v četrtek in petek več kot devet ur težave z dostopom, poroča britanski Guardian. Microsoft je mrzlično iskal rešitev, potem ko začetni ukrepi niso privedli do ponovne vzpostavitve delovanja storitev. Predstavnik Microsofta je izjavil, da podjetje »nima nobenih znakov, da bi šlo za kibernetski napad«.

Spletno mesto Down Detector, ki spremlja izpade, je v četrtek okoli 13. ure po vzhodnem ameriškem času (okoli sedmih zvečer po srednjeevropskem času) zabeležilo močan porast težav s storitvijo microsoft 365. Zabeleženih je bilo skoraj 130.000 poročil o težavah v 74 državah, ki so vplivale na dostop do programov word, excel, powerpoint, outlook in teams ter poslovnih storitev, kot sta sharepoint in onedrive. Težave so prizadele tudi pomočnika z umetno inteligenco copilot.

Microsoft domneva, da je izpad morda posledica težav z nastavitvami na strežnikih, ki zagotavljajo delovanje storitve microsoft 365. V devetih urah, kolikor je izpad trajal do trenutka poročanja, je podjetje preizkusilo več rešitev za ponovno vzpostavitev storitev, vključno z razveljavitvijo posodobitev in omejevanjem prometa do prizadetih strežnikov. Ko so bile popravki uvedeni, je Microsoft ugotovil, da so strežniki ob ponovnem povečanju prometa znova postali nedostopni.

Zaledne težave

V petek zgodaj zjutraj je Microsoft sporočil, da so najbolj prizadete storitve exchange – zaledni sistem za e-poštne storitve outlook –, kar je vplivalo tudi na druge izdelke, ki so odvisni od teh storitev. Klepeti in sestanki v aplikaciji teams so bili prizadeti v manjši meri.

Izvršni podpredsednik za copilot pri Microsoftu Charles Lamanna je na družbenem omrežju x zapisal, da bo podjetje posredovalo več informacij, takoj ko bodo na voljo. »Obžalujemo, da so današnji izpadi povzročili motnje za naše stranke, in si prizadevamo za odpravo težave,« je dejal. »Še naprej bomo delili informacije, takoj ko jih bomo imeli. Zaenkrat lahko potrdim, da ni nobenih znakov, da bi šlo za posledico zlonamerne dejavnosti ali kibernetskega napada.«

Uporabniki storitev microsoft 365, outlook, teams in drugih aplikacij so imeli v četrtek in petek več kot devet ur težave z dostopom. Fotografija je simbolična. FOTO: Scott Olson/Getty Images/AFP

Pred tem je Microsoft navedel, da je del njegove infrastrukture »izpostavljen povečani obremenitvi«, kar »verjetno prispeva k napakam pri povezovanju«. Podjetje je ugotovilo, da je bilo več strežnikov nepričakovano nedostopnih zaradi težave, zaradi katere so ti med samodejnimi preverjanji prenehali delovati. V objavi na omrežju x je Microsoft sporočil, da preiskuje poročila uporabnikov, ki imajo težave z dostopom do poštnih predalov v storitvi exchange online prek različnih načinov povezovanja, piše Guardian.

Le malo prej je podjetje navedlo, da so strežniki, ki so jih ponovno vzpostavili, zaenkrat stabilni ter da promet preusmerjajo po alternativnih poteh, kjer je to mogoče, hkrati pa pospešujejo postopek za ponovno vzpostavitev delovanja preostalih prizadetih strežnikov. »Z vzpostavljanjem zmogljivosti lahko uporabniki pričakujejo postopno normalizacijo delovanja, saj se njihovi odjemalci znova povezujejo,« je podjetje zapisalo v izjavi.

Pogled na Microsoftov podatkovni center v Middenmeerju na Nizozemskem. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

Microsoftov izpad je prizadel tudi povezovalnike, ki jih uporabljajo storitve umetne inteligence podjetij OpenAI in Anthropic. Pri OpenAI so sporočili, da preiskujejo težavo z Microsoftovimi povezovalniki, zaradi katere so lahko nove povezave prekinjene, orodja pa ne delujejo, kot bi morala. Iz Anthropica pa so javili, da so odkrili težavo pri zunanjem ponudniku, ki vpliva na njihov povezovalnik za microsoft 365.

Microsoft je prejšnji mesec poročal o izpadu svoje platforme v oblaku azure, ki je vplival na nabor programske opreme za produktivnost in na številne panoge po vsem svetu. Medtem ko si je podjetje prizadevalo za ponovni zagon in preverjanje prizadetih strežnikov, je sočasno »preučevalo, ali bi razveljavitev manjšega števila nedavnih konfiguracijskih posodobitev, ki so jih identificirali, lahko pripomogla k hitrejši vzpostavitvi delovanja«.

Verižna težava

Izredni profesor na Fakulteti za inženirstvo avstralske Univerze RMIT Mark Gregory je za Guardian pojasnil, da izpad očitno vpliva na omrežno plast Microsoftovih sistemov in je morda podoben konfiguracijski napaki, zaradi katere je leta 2023 prišlo do izpada omrežja operaterja Optus. Pojasnil je, da morajo uporabniki v primeru konfiguracijskih težav na nekaterih strežnikih za dostop do storitev v oblaku uporabljati manjši nabor razpoložljivih strežnikov.

»Če del tega nabora izpade, vsi uporabniki poskušajo dostopati do preostalih strežnikov, kar povzroči njihovo preobremenitev. Posledično tudi ti prenehajo delovati. Tako nastane verižna težava. Nato je potreben čas za odkritje temeljnega vzroka – v tem primeru napačne konfiguracije na omrežni plasti.«

Microsoft je prejšnji mesec poročal o izpadu svoje platforme v oblaku azure. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Gregory je dejal, da dogodek kaže, da bi morala podjetja pred uvedbo sprememb v konfiguraciji v delujočem omrežju več vlagati v testna okolja. Dodal je, da bi morala imeti podjetja, ki so odvisna od storitev v oblaku, kot je microsoft 365, na voljo tudi rezervne možnosti.

»Če pogledamo globalno, se je nekje zagotovo našel kdo, ki ga je to močno prizadelo, posledica pa je izguba produktivnosti,« je dejal. »Zdaj so ostali povsem na cedilu ... zato je pomembno imeti alternativo. Mnogi imajo poleg tega še račun pri gmailu; če jim odpove microsoft, uporabijo gmail. Če pa odpove gmail, uporabijo microsoft.«