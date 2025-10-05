Obsežen napad na Lvov: umrla tudi 15-letna deklica

V nedeljo zjutraj je zahodno ukrajinsko mesto Lvov, ki velja za eno najvarnejših v državi, doživelo enega najhujših ruskih napadov. Pet ur so ruski droni shahed in rakete obstreljevale mesto, ki leži približno 70 km od poljske meje in je na seznamu svetovne dediščine Unesco, so navedli pri Guardianu. Tudi druga mesta so bila tarče napadov.

Po vsej državi je bilo ubitih vsaj pet ljudi – štirje v regiji Lvov in eden v Zaporožju – 14 pa je bilo ranjenih. Med žrtvami je bila tudi 15-letna deklica, ki je umrla skupaj s tremi člani svoje družine, ko je v mestu Lvov izstrelek zadel njihovo hišo.

V plamenih je bil tudi industrijski park v Lvovu, deli mesta pa so ostali brez elektrike, je povedal župan Andrij Sadovji, ki je v nedeljo zjutraj pozval prebivalce, naj ostanejo v svojih domovih, medtem ko so oblasti gasile več požarov, navaja Reuters. Ukrajinsko ministrstvo za energetiko je sporočilo, da so bile poškodovane energetske naprave v Zaporožju in severni regiji Černigov. Predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da so ruske sile izstrelile več kot 50 raket in nad območja poslale več kot 500 dronov.

Več stavb je porušenih. FOTO: Reuters

Rusko ministrstvo za obrambo pa je v nedeljo sporočilo, da so njihove sile ponoči napadle ukrajinske vojaško-industrijske objekte ter plinsko in energetsko infrastrukturo.

Moskva je v zadnjih tednih okrepila napade na ukrajinsko energetsko omrežje, saj se bliža četrta zima vojne in so se diplomatski prizadevanja za končanje spopadov ustavila.

Poljska, članica Nata, je v nedeljo zjutraj sprožila letala, da bi zagotovila varnost v zraku. »Poljska in zavezniška letala delujejo v našem zračnem prostoru, medtem ko so sistemi zemeljske protizračne obrambe in radarskega izvidovanja v najvišji stopnji pripravljenosti,« je v objavi na omrežju X sporočilo poljsko operativno poveljstvo.

V napadih je umrlo več oseb. FOTO: Reuters

Članice Nata na vzhodni strani so v visoki pripravljenosti, potem ko je Poljska septembra v svojem zračnem prostoru sestrelila domnevne ruske drone. Droni v zadnjem obdobju povzročajo preglavice številnim letališčem, litovsko letališče v Vilni je bilo ponoči zaprto za nekaj ur, potem ko so v soboto pozno zvečer poročali o možni seriji balonov, ki so se približevali letališču.