Obsežne poplave na Tajskem zahtevale več kot 30 življenj

Dele Tajske so prizadele obsežne poplave, v katerih je po zadnjih podatkih lokalnih oblasti umrlo najmanj 33 ljudi, vojska pa je na prizadeta območja na jugu države v pomoč prebivalcem napotila vojaška plovila in helikopterje. Obilno deževje pesti tudi sosednje države, med drugim Vietnam in Malezijo.

Poplave so ob izjemno močnih padavinah v zadnjem tednu prizadele deset pokrajin na jugu Tajske. V mestu Hat Jai blizu meje z Malezijo so po poročanju britanskega BBC namerili največjo količino dežja v zadnjih 300 letih – v enem dnevu ga je padlo 335 milimetrov. Fotografije iz mesta prikazujejo vozila in hiše pod vodo, medtem ko prebivalci na strehah čakajo na reševalce.

Vsega skupaj so poplave prizadele več kot dva milijona ljudi, na varno so jih preselili samo 13.000. Mnogi so odrezani od sveta, pomoč pa le s težavo prihaja do njih. Vojska, ki je bila zadolžena za reševanje krize, se pripravlja na napotitev letalonosilke in flote 14 ladij s pomočjo in zmogljivostni, s katerimi naj bi zagotovili 3000 obrokov na dan. Za evakuacijo prebivalcev so na območje napotili tudi druga plovila in tovornjake, je sporočil guverner pokrajine Songkhla, ki jo je vlada že v torek razglasila za območje katastrofe in s tem sprostila sredstva za pomoč.

Južnotajska provinca Songkhla se je znašla pod vodo. FOTO: Arnun Chonmahatrakool/AFP

Tajska se od junija do septembra redno spopada z obilnim dežjem, a glede na ugotovitve strokovnjakov so vremenske razmere zaradi podnebnih sprememb postale bolj nepredvidljive.

Dež in poplave pestijo tudi sosednje države. V Vietnamu je število smrtnih žrtev v tednu dni naraslo na 98, v Maleziji pa je moralo domove zapustiti več kot 19.000 ljudi. Za prihodnje dni vremenoslovci napovedujejo nove padavine.