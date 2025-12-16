Obsojen je Hongkong, ne samo Jimmy Lai

Usoda enega od najstrožjih kritikov kitajskega totalitarizma je prispodoba za nekdanjo britansko kolonijo.

Rojen je bil v Guangzhouu v bogati družini, ki ji je komunistična oblast vzela vse. Ko je imel dvanajst let, je Jimmy Lai pobegnil v Hongkong in tam postal milijarder; zdaj mu je komunistična oblast vzela tisto najpomembnejše: svobodo, da bi govoril proti njej. FOTO: AFP

»Gotovo ga bom spravil ven. Zlahka,« je v enem od intervjujev oktobra lani izjavil ameriški predsednik Donald Trump. Pri tem je imel v mislih Jimmyja Laia, hongkonškega medijskega mogotca in milijarderja, ustanovitelja tabloida Apple Daily, ki je se v minulih nekaj desetletjih profiliral kot eden od najstrožjih kritikov kitajskega totalitarizma in eden od najpomembnejših zagovornikov hongkonške demokracije. O dolžini Laieve kazni bo odločil Peking. Hongkong je ostal brez svobode govora in neodvisnih medijev. V nedeljo je največja opozicijska sila sprejela odločitev o razpustitvi. Ne le da ni bilo zlahka. V resnici sploh ni bilo mogoče. Po več kot 1800 dnevih, ki jih je preživel v samici, so Laia v ponedeljek razglasili za krivega po vseh točkah obtožnice, ki so bile določene na podlagi ...