Obsojena na 30 mesecev zapora zaradi majice z napisom »Alah je lezbijka«

Maroško sodišče je v sredo aktivistko Ibtissam Lachgar obsodilo na 30 mesecev zaporne kazni in skoraj 4300 evrov denarne kazni zaradi bogokletstva oziroma razžalitve islama. Lachgarjini odvetniki so razsodbo označili za katastrofalno. Aktivistki so v mladosti namreč diagnosticirali kostnega raka, zaradi katerega so ji morali odstraniti del kosti v roki. V zaporu ji zdravniki ne bodo mogli zagotoviti oskrbe, ki jo potrebuje, poroča Morocco World News.

Petdesetletna Ibtissam »Betty« Lachgar je maroška feministka, aktivistka in klinična psihologinja. Leta 2022 je na družbenem omrežju objavila fotografijo, kjer nosi majico z napisom »Alah je lezbijka«. Potisk je navdahnil citat francoske feministke Anne-Marie Fauré: »Videla sem boga. Je črnka, komunistka in lezbijka.« Lachgar je fotografijo delila v znamenju protesta proti smrtni obsodbi dveh LGBTQIA+ aktivistov v Iranu, pod objavo pa zapisala, da je islam »fašističen in mizoginističen«, navaja Morocco World News.

Neznanec je julija letos delil Lachgarino fotografijo na družbenem omrežju X, spodaj pa pripisal, naj oblasti aktivistko aretirajo, je za The Independent dejala njena družina. Več sto uporabnikov omrežja je fotografijo delilo in v opis označilo uradni profil maroške policije. Čeprav je bila fotografija domnevno posneta v Londonu, so rabatske oblasti Ibtissam Lachegar kljub temu aretirale.

Lachegar je bila pridržana 10. avgusta, sojenje pa se je končalo v sredo. »Nečloveško je, da na sodišču niso upoštevali Ibtissaminega zdravstvenega stanja. Skrbi me, saj so vsi njeni zdravniki v Franciji. Videti je, da v zaporu ni bila pri zdravniku niti enkrat,« je za The Independent dejala njena sestra Siham. Odvetniki so povedali, da je Lachegar v zaporu izolirana, prav tako pa so ji prepovedali spregovoriti s komerkoli.

Pet let zapora za razžalitev monarhije ali islama

Lachegar je na sodišču dejala, da ni nameravala užaliti islamske vere, a so jo kljub temu spoznali za krivo. Maroški kazenski zakonik namreč prepoveduje razžalitev monarhije ali islama. Tovrsten zločin kaznujejo z do petimi leti zaporne kazni in skoraj 20.000 evrov denarne kazni.

Lachegar je v Maroku znana po provokativnem aktivizmu. Med drugim se zavzema za dekriminalizacijo zunajzakonskih spolnih odnosov, ki so v Maroku kaznovani z do enim letom zaporne kazni in globo. Lachegar ​je pred maroškim parlamentom organizirala demonstracijo, kjer so se pari poljubljali in tako izrazili podporo najstnikoma, ki sta bila obtožena neprimernega obnašanja – mladostnika so aretirali, ker sta na facebooku objavila fotografijo, kjer se poljubljata.

»Ljudje Ibtissam spoštujejo kot aktivistko in feministko, ki se je dolgo časa borila za človekove pravice. To počne, čeprav s tem spravlja v nevarnost tudi sebe. Dejstvo, da so jo aretirali zaradi nošenja majice je nezaslišano,« je za The Independent dejala njena prijateljica Maryam Namazie.