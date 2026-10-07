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    Svet

    Obsojena na smrt pri zavesti

    Morilka devetnajstletne Colleen Slemmer je preživela smrtonosne odmerke strupa, nasprotniki smrtne kazni upajo na njeno spremembo.
    Arhivska fotografija Christe Pike na sodišču v Knoxvillu. FOTO: J. Miles Cary Via Reuters
    Galerija
    Arhivska fotografija Christe Pike na sodišču v Knoxvillu. FOTO: J. Miles Cary Via Reuters
    Barbara Kramžar
    7. 10. 2026 | 03:11
    1:55
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    Na smrt obsojena ameriška morilka Christa Pike je po ponesrečenem poskusu usmrtitve pri zavesti in govori, so sporočili njeni odvetniki. Petdesetletnica je konec septembra preživela več smrtonosnih odmerkov strupa, ki običajno ubije že v enem. Guverner zvezne države Tennessee Bill Lee je do konca leta ustavil vse usmrtitve. 

    Odvetniki so se zahvalili osebju bolnišnice, ki so po njihovem mnenju Christo Pike obravnavali kot človeško bitje in odlično poskrbeli zanjo. »Njena prognoza je negotova, pričakujemo dolgo okrevanje,« so dodali. Hudo poškodovana je priklenjena na posteljo, a je vsem pričakovanjem navkljub živa.

    Na levi fotografija ubite Colleen Slemmer. FOTO: Denny Simmons/The Tennessean Via Reuters
    Na levi fotografija ubite Colleen Slemmer. FOTO: Denny Simmons/The Tennessean Via Reuters

    Christa Pike je z nekdanjim fantom Tadarylom Shippom pri svojih osemnajstih letih mučila in ubila sošolko Colleen Slemmer. Shipp, ki je bil leta 1995 še mladoleten, je še v zaporu. Med drugim sta ji še pri življenju na oprsje vrezala peterokrako zvezdo, Pikova pa si je kos njene lobanje vzela za spominek.

    Ponesrečeno usmrtitev je opazovalka tudi mama devetnajstletne žrtve, ki pa novinarjem ni hotela izdati svojega mnenja o nenadni oživitvi morilke svoje hčere. Glasni pa so ameriški nasprotniki smrtne kazni. Mnogi upajo, da bodo sodni mlini upoštevali tudi žalostno otroštvo Christe Pike, ki so jo že v otroštvu spolno zlorabljali, kasneje je bila večkrat posiljena. O tem bo odločalo prizivno sodišče.

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    ZDAsmrtna kazenChrista PikeColleen Slemmer

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