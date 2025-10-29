Obsojeni Milorad Dodik se je znebil ameriških sankcij

V nadaljevanju preberite:

Urad za nadzor tujega premoženja (OFAC) pri ameriškem ministrstvu za finance je s svojega seznama sankcij odstranil Milorada Dodika, obsojenega predsednika v republiki Srbski vladajočega Zavezništva neodvisnih socialnih demokratov, in Željko Cvijanović, članico predsedstva Bosne in Hercegovine. S seznama sankcioniranih so bili odstranjeni tudi člani Dodikove družine, njihova podjetja in sodelavci.

OFAC je Dodika že dvakrat sankcioniral zaradi protidaytonskih dejavnosti, ki naj bi škodile suvernosti in celovitosti Bosne in Hercegovine. Poleg Dodika je bilo s seznama sankcij odstranjenih 48 posameznikov in pravnih oseb, ki so bile prej sankcionirane v okviru programa sankcij za Zahodni Balkan.