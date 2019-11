Obtožbe spolnega nadlegovanja na račun ameriškega veleposlanika pri EU

AFP Tako se ameriški predsednik Donald Trump vidi na Twitterju, Foto Eric Baradat Afp

Washington – Ameriškega veleposlanika pri Evropski uniji, osrednjo pričo v preiskavi razrešitve predsednika, več žensk obtožuje spolnega nadlegovanja ter maščevalnih ukrepov po zavrnitvi. Lastnica portlandske revije Monthly Magazine, zavarovalniška direktoricain politična svetovalka iz Portlandav omenjeni reviji ter v publikaciji ProPublica govorijo Sondlandovem spornem obnašanju pred odhodom v diplomacijo.Poročeni lastnik hotelske verige Provenance Hotels in donator republikanske stranke kategorično zavrača obtožbe nezaželjenih poljubov in objemov ter maščevalnih ukrepov po zavrnitvah. Pripisuje jih usklajeni politični kampanji proti njemu in spominja, da so domnevne žrtve spolnega nadlegovanja v javnosti nastopile šele po njegovem pričanju pred odborom predstavniškega doma za obveščevalne zadeve. V njem je Trumpu prisodil pritiske na Ukrajino za preiskavo delovanja nekdanjega demokratskega podpredsednikav tej državi, a bil na koncu prisiljen priznati, da so bile to le njegove domneve in mu jih »nihče na planetu Zemlja« ni potrdil.