Trump Kitajsko in globoko državo obtožuje vmešavanja v ameriške volitve

Kitajska se je na volitvah leta 2020 in tudi sicer infiltrirala v volilne in druge podatke o 220 milijonih Američanov, je v četrtkovem nagovoru Američanov obtožil republikanski predsednik Donald Trump. Obveščevalne službe naj bi to prikrivale, še več, številne podatke so našli v vrečah, namenjenih za uničenje. Po njegovem je četrt milijona tujih državljanov registriranih za ameriške volitve, pri tem naj bi sodelovali tudi Rusija, Iran, prej Venezuela in nekatere nevladne organizacije. Zlorabljali naj bi elektronske volilne sisteme.

Trump je dokaze že začel predstavljati na spletni strani svoje administracije, zdaj bodo ti pod drobnogledom javnosti. Kongres je spet pozval k sprejetju zakona z nazivom Rešite Ameriko (Save America), ki zahteva glasovanje z osebno izkaznico s fotografijo in dokazom državljanstva ter po pošti le za izjemne primere kot vojaško služenje, potovanje ali invalidnost. Zdaj je v nekaterih demokratsko vodenih zveznih državah dovolj račun za elektriko ali kaj podobnega, naslovljen na volivčev naslov, glasovnice po pošti pa sprejemajo celo po zaprtju volilnih uradov. Ponekod tedne in celo mesece štejejo rezultate ter zavračajo preglede volilnih spiskov.