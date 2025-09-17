Obtoženca za umor Charlieja Kirka morda čaka strelski vod

Osumljeni uboja konservativnega aktivista Charlieja Kirka, 22-letni Tyler Robinson, je z okamnelim obrazom poslušal branje obtožnice, trznil je le, ko je tožilec povedal, da bo zahteval smrtno kazen. V Utahu, kjer je zaprt, to pomeni strelski vod, do izreka morebitne takšne kazni pa bo ameriška javnost globoko razdeljena.

Tyler Robinson je obtožen naklepnega uboja, streljanja, oviranja preiskave in izvedbe nasilnega dejanja v navzočnosti otroka. Eden od teh se je skupaj z drugim udeležencem razprave o aktualnih političnih in družbenih vprašanjih, ki jih je na ameriških univerzah organiziral ustanovitelj gibanja Turning Point USA, le za malenkost izognil smrtonosnemu naboju. Nanj in na druge naboje, ki so jih našli pozneje, je obtoženec vgraviral protifašistične in transspolne parole. Potomec republikanske mormonske družine Robinson je živel s fantom, ki je po policijskih navedbah sredi tranzicije v žensko. Kirku je očital sejanje sovraštva do drugače spolno usmerjenih.

Žalovanje za Charliejem Kirkom v njegovi domači Arizoni. Foto Joe Raedle Getty Images Via Afp

Američani se sprašujejo tudi o izgubljenosti mladine na temnem spletu. Robinson se je po umoru takoj vrnil v digitalni svet in čakal na odzive. Lahko odstranim Charlieja Kirka, kar bom tudi storil, je zapisal pred tem. Svojemu fantu/dekletu je naročil, naj uniči vse dokaze in ne govori s policijo. Še vedno potekajo preiskave proti več kot dvajsetim ljudem, ki naj bi na spletnem portalu Discord o umoru razpravljali pred dejanjem, pre­iskovali naj bi tudi oboroženo marksistično-leninistično-transspolno skupino iz Utaha Armed Queers of Salt Lake City.

O Charlieju Kirku samo dobro

Sodišče je obtožencu, ki naj bi moril z dedovo puško, prepovedalo navezovanje stikov z vdovo Eriko Kirk, ki z otrokoma žaluje za 31-letnim idolom konservativcev. Nekdanja miss Arizone je napovedala nadaljevanje moževega dela. Charlie Kirk je lastnoročno podeseteril konservativno gibanje na ameriških univerzah in predsedniku Donaldu Trumpu pomembno pomagal k zmagi na novembrskih volitvah. Zaradi krščanske vere ter obsodbe sprememb spola pri otrocih in tekmovanj moških, ki so spremenili spol, med ženskami je bil v delu družbe močno osovražen. V medijskih poročilih so bili navedeni številni primeri podpiranja atentata.

Ameriški predsednik Donald Trump se bo udeležil žalnih slovesnosti.

Za nekatere podpornike atentata se takšno izražanje sovraštva ne bo dobro končalo. Iz različnih delov ZDA so poročali o izgonu študentov, ki so napadali žalujoče, v Teksasu preiskujejo neprimerne izjave 180 učiteljev. Če se bodo obtožbe pokazale za upravičene, jih bodo doletele disciplinske akcije z odvzemom licence vred. Pomirljivo je govoril vsaj ​nekdanji ­demokratski predsednik Barack Obama. Državo vidi na točki preloma, uboj Charlieja Kirka je po njegovem grozljiva tragedija ne glede na politične ali ideološke poglede.

Slovo na najvišji ravni

Republikanci pa tudi njega sumijo podtalnih akcij proti političnim nasprotnikom, prav tako demokratskega naslednika Joeja Bidna. Republikanski senator iz Iowe Chuck Grassley je poročal o operaciji FBI Arktična zmrzal, ki naj bi bila usmerjena v 92 republikanskih organizacij, med njimi tudi Turning Point USA. Od ubitega ustanovitelja se bodo v nedeljo poslovili na najvišji ravni. Spominske slovesnosti na stadionu v Glendalu, ki sprejme več kot šestdeset tisoč ljudi, se bosta udeležila predsednik Trump in podpredsednik J. D. Vance. Ta je povedal, da ga je prav Charlie Kirk prepričal o vstopu v politiko ter predlagal za republikanskega podpredsedniškega kandidata.

Pri organizaciji Turning Point USA so objavili zadnje posneto sporočilo ustanovitelja, v katerem je Charlie Kirk prebivalce svoje domače Arizone pozival k registraciji za guvernerske volitve prihodnje leto. Njegovo življenje je bilo kratko, a ga je opredeljevala resnica, utemeljena na veri, so ocenili, pa tudi zavezanost državi, ki jo je ljubil. V Arizoni bo navzoč tudi državni sekretar Marco Rubio, ki je napovedal izgon vseh obiskovalcev ZDA, ki so podpirali umor javne osebnosti.

Sožalje in molitve ženi ter otrokoma je izrazil tudi ameriški papež Leon XIV., ki je zaskrbljen zaradi političnega nasilja. Po vatikanskih navedbah je govoril o nujnem izogibanju retoriki, ki namesto k dialogu vodi k polarizaciji.