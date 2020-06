Obtožnica proti Michaelu Flynnu zavržena

Republikanski predsednik govori o aferi Obamagate. Foto Christof Stache Afp

Demokrati odmeve afere Watergate vidijo v delovanju sedanjega pravosodnega ministra Williama Barra. Foto Nicholas Kamm Afp

New York – Nekdanjemu svetovalcuza nacionalno varnostne bo treba na proces zaradi laganja o pogovorih z nekdanjim ruskim veleposlanikom, prizivno sodišče je podprlo odločitev tožilstva za zavrženo obtožnico. Flynn je priznal laganje, a gre v optiki sedanje administracije bolj za vprašanje, če so ga agenti FBI k temu pripravili na dvomljive načine in še bolj, ali so leta 2016 poskušali onemogočiti republikanskega predsedniškega kandidata.Ameriški demokrati so tudi s primerom generala in nekdanjega voditelja vojaške obveščevalne službe poskušali dokazati Trumpovo sodelovanje z ruskim vmešavanjem v predsedniške volitve iz leta 2016, potem ko se Flynn ni zavedal, da so njegov pogovor z ruskim veleposlanikom snemali.Z njegovim priznanjem je bil za demokrate trden eden od stebrov preiskave nekdanjega direktorja FBI-jao ruski zaroti. Nova Flynnova odvetnicapa je izbrskala številne nepravilnosti v delovanju FBI-ja, interne preiskave pravosodnega ministrstva pa preiskujejo morebitno širšo zaroto obveščevalnih služb prejšnje demokratske administracije Baracka Obama proti Trumpu.Odločitev prizivnega sodišča najbrž ne bo prepričala tistih, ki so že doslej verjeli v Flynnovo – in Trumpovo – krivdo, in res demokratsko nadzorovani pravosodni odbor predstavniškega doma pravkar preiskuje domnevno politično pristranskost pravosodnega ministraIn če Trump in njegovi primer Michaela Flynna in druge, s katerimi so ga poskušali onemogočiti politični nasprotniki, po zgledu afer predsednikaoznačujejo za Obamagate, o Watergateu svojih nasprotnikov govorijo tudi demokrati.