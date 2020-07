Obtožnica proti belki, ki je prijavila temnopoltega opazovalca ptic

Hotel je le, da da psa na vrvico

Včeraj je okrožno javno tožilstvo na Manhattnu vložilo obtožnico proti Newyorčankizaradi lažne prijave napada, za kar je po ameriški zakonodaji zagrožena kazen do enega leta zapora, poroča BBC. Amy Cooper je 25. maja letos v newyorškem Centralnem parku miroljubnega temnopoltega opazovalca ptic(s katerim ni v sorodu) lažno obtožila nadlegovanja in poklicala policijo.Edini greh Christiana Cooperja je bil, da je Amy Cooper opozoril, naj da svojega psa na vrvico, ker s tekanjem vsenaokrog plaši ptice. Belka je svojega temnopoltega kritika vzvišeno besedno napadla in nato poklicala policijo ter ga prijavila, češ da jo nadleguje in ji grozi. »Sem v Ramblu (gozdnati del Centralnega parka), tu je Afroameričan s kolesarsko čelado, ki me snema in grozi meni in mojemu psu,« je sporočila na znano številko 911 in zahtevala, da v park takoj pošljejo policijo.K sreči je Christian Cooper, ki je sicer akademsko izobražen biolog in znan član newyorške srenje ljubiteljev in opazovalcev ptic, dogodek posnel s svojim telefonom in posnetek je na spletu postal viralen kot eden od neštetih primerov rasističnega odnosa belopoltih Američanov do njihovih temnopoltih sodržavljanov. Viralen pa je posnetek postal tudi zato, ker se je zgodil ravno na dan, ko je pod kolenom neusmiljenega belega policista izdihnil temnopolti, kar je sprožilo svetovni val protestov proti rasizmu.Še preden so proti njej vložili obtožnico, je Cooperjeva zaradi svojega obnašanja do temnopoltih že izgubila službo v neki investicijski družbi, agencija za posvojitve hišnih ljubljenčkov, pri kateri je vzela psa, ki je bil vzrok spora v parku, pa ji je psa po tem dogodku odvzela. Deležna je bila tudi številnih kritik in obtožb po spletu, čeprav se je javno že opravičila za to svoje početje.