Obupani Putinov zaveznik stavi na Trumpovo pomoč

V nadaljevanju preberite:

Z imenovanjem mandatarja po tem, ko mu je bil zaradi obsodbe odvzet mandat predsednika entitete Republike Srbska, je Milorad Dodik pokazal, da se požvižga na obsodbo sodišča BiH, in s tem še poglobil ustavno in institucionalno krizo. Ta je dobila nove razsežnosti tudi z odločitvijo parlamenta entitete Republika Srbska za razpis referenduma, na katerem bodo volivci odgovarjali na vprašanje, ali sprejemajo sodbo Dodiku. Kaj, razen ustvarjanja kaosa, je sploh Dodikov načrt?

Potem ko je dosedanji premier entitete Republika Srbska Radovan Višković odstopil s položaja 18. avgusta, je mandatar Savo Minić napovedal, da bo entiteta dobila novo vlado najpozneje do prihodnje srede. Seja parlamenta Republike Srbske, na kateri naj bi glasovali o novi vladi, je sklicana za 2. september. Minić, sicer član Zveze neodvisnih socialdemokratov, vladajoče stranke na entitetni ravni, ki jo vodi obsojeni Milorad Dodik, ima smolo. Vlado bo morda res sestavil v napovedanem času, toda dobro ve, da bo njegov mandat imel kratko sapo, ker ga bo izpodbijalo in precej verjetno brez težav izpodbilo ustavno sodišče Bosne in Hercegovine. Z

a mandatarja ga je namreč predlagal predsednik vladajoče stranke Dodik, ki je opravljal tudi funkcijo predsednika Republike Srbske do trenutka, ko je bil pravnomočno obsojen na leto dni zapora in šest let prepovedi političnega delovanja.