Obveščevalci opozarjajo na ruske načrte: V mesecih, ne letih

Evropski obveščevalci opozarjajo, da bi Rusija lahko v prihodnjih mesecih okrepila pritisk na Nato, tudi z omejenim vdorom na ozemlje zavezništva, provokacijami pod lažno zastavo ali obsežnimi informacijskimi operacijami, poroča Guardian.

Šef češke obveščevalne službe Michal Koudelka je za Guardian dejal, da bi se tak scenarij lahko uresničil »v mesecih, ne letih«. Latvijski in estonski predstavniki pa pravijo, da ne zaznavajo znakov neposrednega napada, in svarijo, da lahko javno širjenje strahu koristi ruskim psihološkim operacijam.

Vse večjo skrb povzroča predvsem ruska sabotažna dejavnost v Evropi, ki bi se lahko še okrepila. Po oceni obveščevalcev Moskva vse bolj cilja na železniško infrastrukturo, mnenje o Ukrajini in obrambno industrijo. Namen naj bi bil zmanjšati evropsko podporo Kijevu, povzročiti razhajanja znotraj Nata ter v evropskih družbah širiti negotovost.

Švedski obveščevalni šef Thomas Nilsson je kot prelomni dogodek izpostavil nedavni incident z oboroženim dronom na letališču v Leipzigu, za katerega so nemške oblasti obtožile rusko obveščevalno službo.

Poljski premier Donald Tusk je v parlamentu povedal, da obveščevalne ocene kažejo na možnost ruskega napada z droni ali raketami na ozemlje Nata v prihodnjih mesecih. Francoski predsednik Emmanuel Macron je opozorila označil za utemeljena in dobro dokumentirana ter sklical izredno srečanje političnih voditeljev.

Obveščevalci obenem dvomijo, da si Moskva resno prizadeva za mirovna pogajanja z Ukrajino. Nilsson meni, da Rusija še vedno računa na dosego svojih strateških ciljev in da so pogajanja predvsem predstava. Kljub opozorilom pa baltski predstavniki poudarjajo, da je treba nevarnost jemati resno, ne da bi z alarmantnimi napovedmi po nepotrebnem spodbujali strah in negotovost.