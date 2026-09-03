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    Svet

    Obveščevalci: Rusija aktivno pripravlja sabotaže

    Za zbiranje podatkov naj bi prek družbenih omrežij novačile tudi navadne ljudi, ki jih prosijo za fotografiranje objektov, pomembnih za načrtovanje sabotaž.
    Rusija naj bi za pripravo sabotaž uporabljala tudi navadne Dance, ki jih prek družbenih omrežij novači za fotografiranje ciljev v obrambni industriji. (Fotografija je simbolčna). FOTO: Reuters
    Galerija
    Rusija naj bi za pripravo sabotaž uporabljala tudi navadne Dance, ki jih prek družbenih omrežij novači za fotografiranje ciljev v obrambni industriji. (Fotografija je simbolčna). FOTO: Reuters
    R.I., STA
    3. 9. 2026 | 13:08
    3. 9. 2026 | 14:56
    2:03
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    Danska varnostno-obveščevalna služba PET opozarja, da ruske obveščevalne službe aktivno pripravljajo sabotažne operacije proti danski obrambni industriji. Za zbiranje podatkov naj bi prek družbenih omrežij novačile tudi navadne Dance, ki jih prosijo za fotografiranje objektov, pomembnih za načrtovanje sabotaž.

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    Denis Čaleta: Grožnja ruskih hibridnih napadov je resna in predvsem trajna

    Vodja protioobveščevalne službe PET Emil Graesholm je za časnik Berlingske povedal, da so se za javno opozorilo odločili tudi zato, ker ruske operacije »ni treba, da so videti kot vohunski film«.

    Opozorilo prihaja v času, ko evropske države Rusijo obtožujejo stopnjevanja sabotaž in drugih hibridnih operacij v Evropi. EU je ta teden po incidentu z dronom v Nemčiji, ki naj bi bil povezan z Rusijo, razpravljala o odzivu in novih sankcijah. Visoka zunanja predstavnica EU Kaja Kallas je incident označila za dejanje z vsemi značilnostmi državnega terorizma.

    Danska je ena od pomembnejših evropskih podpornic Ukrajine. Od začetka ruske invazije je Kijevu namenila najmanj 10 milijard evrov vojaške pomoči in približno milijardo evrov civilne pomoči. Junija je napovedala še 30. paket vojaške pomoči v vrednosti približno 577 milijonov evrov.

    Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je po incidentu v Leipzigu napovedala povečanje pritiska na Moskvo. Z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem pa sta v sredo zatrdila, da tovrstni napadi zaveznic ne bodo odvrnili od podpore Ukrajini.

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