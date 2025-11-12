Nova obveščevalna celica EU: zaostritev med Ursulo von der Leyen in Kajo Kallas

Predstavniki evropske komisije so včeraj naznanili, da razmišljajo o ustanovitvi nove obveščevalne celice za okrepitev varnosti. »Znašli smo se v zahtevnem geopolitičnem in geoekonomskem okolju, zato komisija preučuje možnosti, kako okrepiti svoje varnostne in obveščevalne zmogljivosti,« je po poročanju Reutersa napovedal tiskovni predstavnik evropske komisije.

A očitno je, še preden bi zamisel zares dozorela, informacija o ustanovitvi nove obveščevalne enote odtekla k medijem. Financial Times je poročal, da je komisija pod predsednico Ursulo von der Leyen začela ustanavljati nov obveščevalni organ, da bi izboljšala učinkovitost uporabe informacij, ki jih zbirajo nacionalne vohunske agencije.

Enota, ki naj bi bila ustanovljena znotraj generalnega sekretariata komisije, bi zaposlila uradnike iz celotne obveščevalne skupnosti EU in zbirala obveščevalne podatke za skupne namene, je poročal časopis, pri čemer se je skliceval na štiri osebe, seznanjene z načrti.

Načrti pa so takoj zanetili vrsto iskrih zamisli in satiričnih zapisov, med drugim o tem, da je nova obveščevalna služba EU tako skrivnostna in mogočna, da so o njenem obstoju najprej izvedeli pri Financial Timesu. Nato so jo v sredo komentirali še sami predstavniki evropske komisije.

Prave obveščevalne službe EU sicer ne bo. Komisija namreč pojasnjuje, da želi ustanoviti nekakšno obveščevalno »celico«, pri čemer uporablja izraz, ki še najbolj spominja na »teroristično celico«, excelovo preglednico ali pa mikroskopski delček, kakor so se vrstili ironični dovtipi.

Kot so nekateri komentatorji že opazili, je deljenje obveščevalnih podatkov znotraj institucij EU že samo po sebi izjemno težavno. Vsekakor pa bo ta poteza, kot še ugotavljajo, najverjetneje dodatno zaostrila odnose med Ursulo von der Leyen in Kajo Kallas. Prva namreč želi okrepiti vlogo komisije na področju varnosti in obrambe, visoka predstavnica EU za zunanje zadeve pa meni, da so zunanji odnosi in obveščevalna koordinacija v njeni pristojnosti.

V okviru Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS) namreč že obstaja enota, ki zbira in analizira obveščevalne informacije iz držav članic (EU Intelligence and Situation Centre). Od letos jo vodi Daniel Markić, ki je bil prej devet let na čelu hrvaške varnostno-obveščevalne službe (SOA). Zato mnogi menijo, da je nova »celica« samo podvajanje že obstoječe strukture in tipičen primer birokratske redundance.

Celica z največ petimi zaposlenimi

V evropski komisiji so pojasnili, da je vzpostavljanje obveščevalne »celice«, kakor so jo poimenovali, še v začetni, embrionalni fazi. Sodelovala naj bi pri pripravi varnostnih kolegijev evropske komisije ter z drugimi telesi in obstoječimi strukturami, predvsem z obveščevalnim centrom pri službi EU za zunanje delovanje (EEAS). Kot so pojasnili, koncept še razvijajo, a gotovo je, da bo to majhna enota. Število kadrov po besedah glasnice Paule Pinho bo bolj ustrezalo številu prstov ene roke kot dveh ali treh.